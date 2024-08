PlayStation Stars: Sony streicht wertvollen Vorteil aus dem Programm

Zum Beispiel: Solltest du Punkte am 15. November 2024 verdienen, verfallen diese am 31. Dezember 2025, sofern sie nicht vorher eingelöst werden. Bisher verdiente Punkte, also solche, die vor dem 24. Oktober 2024 erworben wurden, bleiben hingegen 24 Monate gültig. Auch hier erfolgt der Verfall am Ende des Folgemonats nach dem Ablauf des 24-monatigen Zeitraums.

Ab dem 24. Oktober 2024 wird die Gültigkeitsdauer neu verdienter Punkte reduziert. Konkret bedeutet das, dass Punkte, die nach diesem Datum in deinem PlayStation Stars-Kontostand erscheinen, nach 12 Monaten verfallen. Der Verfall erfolgt dabei am Ende des Folgemonats nach dem 12-monatigen Zeitraum.

