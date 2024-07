PlayStation Stars kehrt nach wochenlanger Downtime zurück [Update]

PlayStation Stars ist ein kostenloses Treueprogramm für PlayStation-Spieler, das im Juli 2022 in Nordamerika und Europa eingeführt und das vorherige PlayStation Plus Rewards-Programm ersetzt hat. Damit können Spieler Punkte sammeln und digitale Sammelobjekte verdienen, indem sie verschiedene Aktivitäten ausführen, wie z. B.:

User aus Asien berichten, dass sie seit heute wieder auf PlayStation Stars über die PlayStation App zugreifen können, womit der Rollout wohl schrittweise stattfindet. Hierauf hatte PlayStation selbst in diesen Tagen darauf hingewiesen , dass sie an der Wiederherstellung des Service arbeiten.

