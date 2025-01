PS5 30th Anniversary Collection kann bald wieder vorbestellt werden

Der PlayStation Portal, ein weiteres Highlight der Collection, war bisher am schwersten nachzubestellen und wird ebenfalls in grauer Farbe zurückkehren. Neben der grauen Version sind auch die Midnight Black Edition und andere Sondereditionen bald verfügbar. Letztere kann bereits vorbestellt werden und wird im Februar ausgeliefert.

Die Collection, welche die PS5, den DualSense-Controller und weiteres Zubehör in einem nostalgischen PS1-Grau präsentierte, war bei den Fans ein voller Erfolg . Vor allem die graue PS5-Edition und der DualSense-Controller waren binnen kürzester Zeit ausverkauft. Doch nun gibt es Hoffnung für alle, die zu spät dran waren: Vier der begehrtesten Items – die PS5 Slim, die PlayStation Portal, den DualSense und DualSense Edge – werden wieder verfügbar. Allerdings wurde diese Information bislang nicht offiziell auf der PlayStation-Website veröffentlicht, sondern wird über bekannte Insider geteilt , was das Ganze noch spannender macht.

