Cyberpunk 2077: Patch 2.21 bringt notwendige Neuerungen mit sich

CD Projekt Red hat das neue Update 2.21 für Cyberpunk 2077 veröffentlicht, das sowohl die PC-Spieler als auch Konsolenfans auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S begeistern dürfte. Mit einer Mischung aus technischen Verbesserungen, neuen Features und Bugfixes wird das Spielerlebnis erneut optimiert. Besonders im Fokus stehen der Fotomodus, DLSS 4-Unterstützung für den PC sowie spezifische Konsolenanpassungen.

DLSS 4 und Fotomodus-Verbesserungen

Eine der Highlights des Patches ist die Einführung der DLSS 4-Unterstützung auf dem PC. Dies sorgt für eine verbesserte Performance und Grafikqualität, insbesondere bei hohen Auflösungen. Konsolenspieler profitieren ebenfalls, vor allem durch diverse Optimierungen am beliebten Fotomodus. Hier gibt es zahlreiche Fixes, etwa bei der Positionierung und Speicherung von Voreinstellungen sowie der Darstellung von Charakteren. Spieler können sich zudem freuen, dass Nibbles und Adam Smasher nun auch in besonderen Situationen gespawnt werden können – sei es in der Luft oder im Wasser.

Auch kleinere, aber nicht minder nervige Bugs wurden beseitigt. So bleiben NPCs jetzt an Ort und Stelle, anstatt unerwartet zu verschwinden, und die Steuerung der Kamera funktioniert reibungsloser. Die Verbesserung des SmartFrame-Systems sorgt zudem dafür, dass erstellte Bilder zuverlässiger dargestellt werden – ideal für kreative Köpfe, die ihre Abenteuer in Night City visuell festhalten wollen.

Cyberpunk 2077 Patch 2.21 ist ab sofort verfügbar

Die Anpassung von Fahrzeugfarben wurde mit diesem Update ebenfalls verfeinert. Einige Textur- und Farbfehler bei der Anwendung von CrystalCoat wurden beseitigt, und das Menü zur Fahrzeugindividualisierung fühlt sich deutlich konsistenter an. Auch die Charaktererstellung profitiert von Bugfixes: Zufallsgenerierte Einstellungen bleiben jetzt erhalten, und Optionen wie die „Piercing-Farbe“ stehen ordnungsgemäß zur Verfügung.

Fehlerbehebungen für Quests und Konsolen

Darüber hinaus adressiert Patch 2.21 spezifische Probleme mit Quests und NPC-Verhalten. Fans von „Run This Town“ können sich freuen, da ein Problem mit dem Aguilar-Abdruck nun der Vergangenheit angehört. Auch Johnny Silverhand erscheint jetzt wie vorgesehen und sorgt für weniger visuelle Verwirrung in Zwischensequenzen. Konsolen-Spieler, insbesondere auf Xbox, profitieren von zusätzlichen Galerie-Fixes: Probleme mit HDR-Screenshots und deren Speicherung wurden behoben, ebenso wie inkonsistente Datenschutzeinstellungen.

Die unsterbliche Frage: Wann ist wirklich Schluss mit Cyberpunk 2077? Der Entwickler verabschiedet sich gefühlt öfter als eine schlechte Boyband – und trotzdem kommen noch Updates.