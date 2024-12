Wo lässt sich der Helldivers 2 Limited Edition DualSense-Controller heute vorbestellen?

Also, wenn ihr ein echter Helldiver seid und das perfekte Zubehör für eure Mission sucht, muss an wohl zwangsweise zugreifen, bevor es zu spät ist. Und nicht verpassen, ab sofort ist auch das Killzone-Crossover im Spiel verfügbar , das für eine begrenzte Zeit legendäre Items aus dem Shooter gewährt.

Abgesehen von der exklusiven schwarz-gelben Farbgestaltung, die direkt an das Helldivers 2-Universum erinnert, bietet der Controller keine zusätzlichen Funktionen im Vergleich zum regulären DualSense. Doch wer ein Fan der Serie ist oder das Besondere liebt, wird die detaillierte Gestaltung und das Sammlerwert zu schätzen wissen. Der Preis liegt natürlich deutlich über dem eines Standard-Controllers – was den höheren Preis jedoch relativiert, ist die visuelle und thematische Einbindung ins Spiel. Für Fans des Spiels oder der PlayStation-Controller-Sammlung dürfte dies ein Must-Have sein.

