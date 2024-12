Entwickler von Helldivers 2 verschenkt Killzone-Items nach Preiskritik – jetzt verfügbar!

Mit dieser Reaktion zeigt Arrowhead nicht nur, dass sie auf die Wünsche der Spieler hören, sondern auch, dass sie in der Lage sind, auf Kritik schnell und effektiv zu reagieren – und das zu einer Zeit, in der Geschenke und gute Nachrichten besonders willkommen sind.

Spieler, die die Items also kaufen wollten, müssen jetzt nur noch Super Credits im Wert von 10 USD statt 20 USD ausgeben. Zudem wird die Dauer, in der die Killzone-Gegenstände im Superstore erhältlich sind, von fünf auf zehn Tage verlängert, um den Spielern mehr Zeit zu geben, sie zu erhalten. Arrowhead versicherte auch, dass an einer dauerhaften Rückkehr der Gegenstände gearbeitet wird, sodass niemand die Chance verliert, sie zu bekommen.

What do you think?