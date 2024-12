GTA 6 – Droht eine weitere Verschiebung des Release auf 2026?

Es scheint, als könnte sich das Warten auf „GTA 6“ noch weiter in die Länge ziehen. In einem kürzlich veröffentlichten Interview hat Johnny Ray Gill, ein Schauspieler, der bereits in „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“ mitwirkte, ein mysteriöses Veröffentlichungsfenster von „2025, 2026“ erwähnt. Der Hinweis kam während eines Gesprächs über seine Erfahrungen im Gaming-Universum und sorgte für Spekulationen über eine mögliche Verschiebung des heiß ersehnten Spiels.

Vage Andeutung auf mögliche Release-Verschiebung

Gill, der in der Vergangenheit als Synchronsprecher für Rockstar Games tätig war, machte eine Andeutung, die für Aufsehen sorgte. Im Interview auf Youtube sprach er zunächst über seine Arbeit an „GTA 5“, nur um dann zu sagen, dass er in „einer anderen Situation in dieser Welt“ involviert sei, die möglicherweise „2025 oder 2026“ erscheinen könnte. Die Formulierung ließ schnell die Frage aufkommen, ob er damit auf „GTA 6“ anspielte, ein Projekt, das seit Jahren im Fokus der Gaming-Welt steht.

Es ist keine Überraschung, dass die Aussage von Gill zu zahlreichen Spekulationen geführt hat. Schließlich wurde „GTA 6“ erst kürzlich durch einen spektakulären Trailer im Dezember 2023 angekündigt, der weltweit für Aufsehen sorgte. Seitdem gab es wenig Neues. Rockstar Games ist bekannt für seine Geheimhaltung, und „GTA 6“ bleibt eines der bestgehüteten Geheimnisse der Branche.

Offiziell erscheint GTA 6 im Herbst 2025 … noch!

Das offizielle Veröffentlichungsfenster von Rockstar für „GTA 6“ liegt derzeit auf dem Herbst 2025. Doch Gills unsichere Bemerkung über das Jahr 2026 lässt Fragen aufkommen. War das ein Hinweis auf eine mögliche Verzögerung? Oder handelt es sich lediglich um eine spekulative Äußerung eines Schauspielers, der sich möglicherweise zu weit aus dem Fenster gelehnt hat? Fans des Spiels müssen sich wohl noch gedulden, denn auch Gill selbst betonte, dass er „nichts genaues sagen könne“, und riet dazu, „dran zu bleiben“.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass eine weitere Verschiebung ins Spiel gebracht wird. Auch renommierte Journalisten wie Jason Schreier haben angedeutet, dass man sich bei Rockstar Games nie sicher sein könne. Es bleibt also abzuwarten, ob „GTA 6“ wie geplant im Herbst 2025 erscheint oder ob die Veröffentlichung auf 2026 verschoben wird – eine Antwort, auf die die Fans nur hoffen können.