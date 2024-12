New World: Aeternum Saison 7 – Die Eroberung beginnt im Januar

Am 21. Januar 2025 geht es wieder rund in New World: Aeternum – die neue Saison 7 „Saison der Eroberer“ startet und verspricht jede Menge Action, frische Inhalte und spannende Herausforderungen für Abenteurer. Amazon Games kündigte hierzu eine Reihe von aufregenden Neuerungen an, die sowohl PvP-Liebhaber als auch PvE-Strategen in den Bann ziehen werden.

Saisonale Welten – Ein frischer Start für jeden Abenteurer

Eine der größten Neuerungen in Saison 7 ist das Debüt der saisonalen Welten. Diese brandneuen Startwelten bieten einzigartige Spielregeln, Gegenstände und Fähigkeiten, die das Spielgefühl in New World: Aeternum auf ein neues Level heben. In Saison 7 können Spieler in einer PvP-fokussierten Welt kämpfen, bei der der Einstieg ins PvP durch eine Reihe von Anpassungen deutlich erleichtert wird. Ab Level 15 können Spieler die PvP-Flagge setzen, während mächtige Ausrüstungsgegenstände und Perks beim Tod fallen gelassen werden – ein zusätzlicher Adrenalinkick für alle, die den Kampf suchen. Am Ende der Saison wird die Welt wieder geschlossen, und die Charaktere können in eine permanente Welt wechseln.

Neben der Einführung saisonaler Welten wartet auch ein spannendes Event auf die Spieler: „Crassus’ Vermächtnis“. Hier treten die Abenteurer gegen den legendären römischen General Crassus und seine monströsen Zyklopen an. Ein perfektes Event für alle, die es auf epische Feinde abgesehen haben und wertvolle Beute erlangen wollen. Wer die chaotischen Kaninchen liebt, wird sich freuen: „Die Rache des Kaninchens“ kehrt zurück! Dieses Event, bekannt für seine unberechenbaren Gegner, verspricht Nervenkitzel pur.

Zusätzlich gibt es die „Schwefelbelagerung“, bei der bis zu zehn Spieler in einem epischen Kampf gegen Schwefelelementare antreten können, um Sandwurmeier zu verteidigen. Diese Events bieten nicht nur viel Spaß, sondern auch erstklassige Belohnungen, die den Abenteurern helfen, ihre Ausrüstung zu verbessern.

Der Saisonpass – Für die Sammler und Schatzsucher

Die Saison 7 bringt auch einen neuen Saisonpass mit sich, der mit exklusiven Belohnungen aufwartet. Spieler können sich auf kosmetische Items freuen, die durch die kostenlose Belohnungsserie freigeschaltet werden. Wer tiefer in die Tasche greifen möchte, kann die Premium-Serien mit noch mehr exklusiven Gegenständen und der Möglichkeit, zusätzliche Belohnungen zu verdienen, freischalten. Ein echtes Highlight für alle Sammler und Liebhaber seltener Items.

Für die PvP-Fans gibt es eine neue Außenpostensturmkarte, die im Rahmen eines Vorschauwochenendes erkundet werden kann. Diese bringt neue taktische Möglichkeiten, mit einem tiefen Graben und Brücken, die für strategische Kämpfe genutzt werden können. Wer sich lieber im PvE beweisen möchte, wird von den Verbesserungen an den M3-Expeditionen begeistert sein. Diese Endgame-Herausforderungen bieten nun verbesserte Belohnungen und die Möglichkeit, schneller ins Spiel zu finden.

Neue Artefakte für den ultimativen Kampf

Natürlich gibt es auch neue Artefakte, die den Abenteurern helfen werden, sich noch besser gegen die Gefahren von Aeternum zu wappnen. Darunter befinden sich mächtige Items wie die „Unheilsstulpen: Fraktur“ und der „Lebensstab: Heceta“, die sowohl für PvE- als auch PvP-Kämpfe von großem Nutzen sein werden.

Saison 7 von New World: Aeternum verspricht also eine Reihe aufregender Neuerungen, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler interessante Inhalte bieten. Wer also bisher nicht dabei ist, sollte sich den 21. Januar rot im Kalender anstreichen – es wird erobert!

Aktuell läuft außerdem das Winterzauber-Event, dessen Details wir hier zusammengefasst haben.