PS5 30th Anniversary Collection: Sony & Co. stornieren Vorbestellungen

Die Freude war zweifellos riesig, als Fans endlich eine der heiß begehrten Konsolen oder Controller aus der limitierten PS5 30th Anniversary Edition ergattern konnten. Viele freuten sich darauf, eines dieser Sammlerstücke bald in den Händen zu halten. Doch die Freude währte nur kurz. In den letzten Tagen häufen sich die Stornierungen der Vorbestellungen seitens Sony und verschiedener Händler, was unter den Betroffenen für erhebliche Frustration sorgt.

Zu viele Spieler bestellten wohl gleichzeitig

Berichten zufolge könnte die Ursache dafür sein, dass bei PlayStation Direct und anderen Händlern deutlich mehr Einheiten verkauft wurden, als tatsächlich verfügbar waren. Im Fall von Sony gibt ein betroffener User an, dass er 2 Konsolen vorbestellt hat und eine davon storniert wurde. Die Nachfrage war ganz offensichtlich so hoch, dass viele Spieler gleichzeitig versuchten, eine der limitierten Konsolen oder Zubehörteile vorzubestellen. Diese Überlastung führt in vielen Fällen zu einer automatischen Stornierung der Vorbestellungen, was verständlicherweise für Unmut bei den Fans sorgt. Mittlerweile scheint auch klar, dass dies keine Einzelfälle mehr sind.

Besonders ärgerlich ist die Situation für diejenigen, die ihre Vorbestellung schon als erfolgreich abgeschlossen betrachtet hatten. Einige Käufer erhielten bereits einen Tag nach der Bestellbestätigung die Nachricht, dass ihre Vorbestellung doch nicht durchgeführt werden kann. Sony und andere Händler wie Amazon, Argos und GameStop sind gleichermaßen betroffen, die in den Tagen darauf ihre Stornierungen verschickten. Diese betreffen nicht nur die PS5 Pro, sondern auch die PS5 Slim und den thematisch gestalteten DualSense-Controller im 30th Anniversary Design.

Schwacher Trost von Amazon

Als kleinen Trost bot Amazon betroffenen Spielern einen 5-Euro-Gutschein an. Doch dieser kleine Gutschein ist für viele Spieler nur ein schwacher Trost, vor allem, da es derzeit keine Möglichkeit gibt, die stornierten Vorbestellungen wiederherzustellen. Es sei denn, Sony entscheidet sich kurzfristig, den Lagerbestand aufzustocken – was im Fall der 30th Anniversary Collection aber sehr unwahrscheinlich erscheint.

Insgesamt eine recht enttäuschende Aktion von Sony, die das 30. Jubiläum der PlayStation anscheinend nur mit einem sehr kleinen Teil ihrer treuen Fanbasis feiern wollen. Immerhin versuchen echte Fans den Scalpern in die Parade zu fahren, die überteuerte Angebote auf Ebay & Co. melden.