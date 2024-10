Offenbar neuer Xbox Partner Showcase im Anmarsch, den auch PS5-Spieler nicht verpassen sollten

Vor rund einem Jahr hat Microsoft seine erste Xbox Partner Preview abgehalten, ein spezieller Showcase, der sich auf Ankündigungen und Updates von Drittanbietern konzentrierte. Nun gibt es Gerüchte über eine neue Iteration dieser Veranstaltung, die möglicherweise in den kommenden Tagen angekündigt wird und auch für PS5-Spieler interessant ist.

Laut dem bekannten Leaker NateTheHate, der auf ResetEra aktiv ist, soll Microsoft bald eine neue Xbox Partner Preview-Präsentation abhalten. Am vergangenen Samstag berichtete er, dass die offizielle Ankündigung „gegen Anfang der Woche“ erfolgen könnte. Das bedeutet, dass wir möglicherweise noch heute oder morgen genauere Informationen erhalten. Was die Präsentation selbst betrifft, so bleiben die Details bislang spärlich, doch die Erwartungen sind wie immer hoch.

Das waren die Highlights der Vergangenheit

Ein Rückblick auf die letztjährige Xbox Partner Preview zeigt, welche Bedeutung diese Veranstaltungen für die Gaming-Community haben. Im vergangenen Jahr wurden neue Einblicke in Blockbuster-Titel wie Alan Wake 2, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Still Wakes the Deep und Like a Dragon: Infinite Wealth gewährt. Auch die im März dieses Jahres abgehaltene Xbox Partner Preview brachte einige bedeutende Ankündigungen, darunter Final Fantasy 14, Persona 3 Reload und Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Diese Titel demonstrieren den Stellenwert der Veranstaltung, besonders für Third-Party-Entwickler, die über die Plattform neue Spiele vorstellen.

Das Line-up zeigt, dass auch PS5-Spieler einen Blick auf den Showcase haben sollten. Es bleibt abzuwarten, welche Überraschungen und Enthüllungen die nächste Xbox Partner Preview bieten wird.