PS5 Pro: Sonys TV-Empfehlung – ein Anflug von Realitätsferne

Die Community reagiert wenig überraschend mit Skepsis – insbesondere auf die 8K-Empfehlung. Immerhin: Für eine Handvoll Spiele, die das Format in den nächsten Jahren unterstützen könnten, lohnt sich die Investition bestimmt. Oder vielleicht doch nicht? Sony, wir danken euch für diese inspirierende Vision. Aber in der Realität bleiben wir wohl erstmal bei unseren 4K-Geräten – und ein bisschen gesundem Menschenverstand.

Während einige der Anforderungen Sinn machen, bleibt das Gesamtbild doch eine Mischung aus Wunschdenken und Marketing-Buzzwords. Realistisch betrachtet reicht ein vernünftiger 4K-TV mit 120 Hz völlig aus, um die PS5 Pro in vollen Zügen zu genießen. Aber klar, Sony muss die Latte ja irgendwo ansetzen – am besten direkt dort, wo sie ohnehin keiner erreicht. Jetzt fehlt nur noch der Hinweis, dass man unbedingt einen Sony-TV braucht, um ‚das letzte Pixel herauszukitzeln‘. Preis? Ab schlappen 7000 Euro – natürlich für Modelle, die mindestens zwei Jahre auf dem Buckel haben. Denn seitdem hat Sony keine neuen 8K-TVs mehr herausgebracht. Zukunfts-Gaming mit Technik von gestern?

Natürlich benötigt ihr auch HDMI 2.1, damit euch Features wie dynamisches HDR, Auto Low Latency Mode (ALLM) und Variable Refresh Rate (VRR) den Atem rauben können. Und 120 Hz sind ein Muss, damit ihr die Frames so richtig „spüren“ könnt – was auch immer das heißen mag. Aber Vorsicht: Spiele, die tatsächlich 120 FPS oder 8K bieten, kann man derzeit an einer Hand abzählen, vielleicht bald auch an zwei. Wir werden sehen.

Doch Größe allein reicht nicht. Die Auflösung? Natürlich 4K, besser 8K! Wäre ja auch zu schade, wenn ihr nicht schon jetzt für die „Zukunft“ gerüstet seid. Diese Zukunft ist allerdings fraglich, da die EU den Stromverbrauch senken möchte und 8K-TVs seit 2023 in Europa faktisch verboten sind. Aber hey, Details! Nur darauf kommt es an!

