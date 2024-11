GTA 6: Neue Details zu Technik und Features – Wird der Traum von 60 FPS wahr?

Die neuen Informationen aus dem LinkedIn-Profil (via Redddit ) des Entwicklers heizen die Vorfreude jedenfalls weiter an. GTA 6 verspricht, die Messlatte für Open-World-Spiele mit technischer Brillanz und innovativen Features noch höher zu legen. Ob es Rockstar gelingen wird, die Fans mit 60 FPS und einer nahtlosen, prozedural angereicherten Welt zu begeistern, bleibt abzuwarten. Rockstar Games verspricht zumindest Großes für die Fans. Möglicherweise können wir schon bald einen Blick darauf werfen, denn ein neuer Trailer wird noch in diesem Jahr erwartet.

Der besagte Entwickler ist ein Principal Engine Programmer, der seit 2020 ausschließlich an GTA 6 arbeitet. Besonders bemerkenswert ist sein Hinweis auf die Nutzung der hauseigenen Engine RAGE, welche explizit für den Einsatz von Raytracing optimiert wurde. Dieses Feature, bekannt für beeindruckende Licht- und Schatteneffekte, soll in GTA 6 voll zur Geltung kommen. Bereits der jüngste Port von GTA V hat gezeigt, wie stark Raytracing die visuelle Qualität verbessern kann.

What do you think?