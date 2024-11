GTA 6: „Absolut umwerfende Dinge“ – Rockstar verspricht Großes mit GTA 6

Bis dahin bleibt nur eines sicher: Rockstar hat die Kunst perfektioniert, Erwartungen zu schüren. Ob diese am Ende erfüllt werden, bleibt abzuwarten – aber wie es aussieht, stehen die Chancen dafür nicht schlecht. Fans können sich also darauf einstellen, dass „GTA 6“ absolut umwerfend wird.

Take-Two Interactive, die Muttergesellschaft von Rockstar, hat kürzlich den geplanten Start für Herbst 2025 bestätigt . Damit bleibt den Fans noch einiges an Wartezeit – Zeit, die Rockstar offensichtlich dazu nutzen will, den Hype auf die Spitze zu treiben. Und vielleicht, nur vielleicht, gibt es schon im Dezember 2024 einen zweiten Trailer, um die Spekulationen weiter anzuheizen.

Bestätigt ist, dass „GTA 6“ in einer modernen Version von Vice City spielt – der ikonischen Metropole, die in GTA: Vice City aus dem Jahr 2002 unsterblich wurde. Dazu kommen zwei neue Hauptfiguren: Lucia, die erste weibliche Protagonistin in einem Hauptspiel der Reihe, und ihr männlicher Partner, der laut Leaks Jason heißen könnte. Das dynamische Duo soll offenbar eine Bonnie-und-Clyde-ähnliche Story erleben.

What do you think?