Publisher gefunden: Das nächste Spiel der ‚Tales of Kenzera: ZAU‘-Macher wird vom Palworld-Studio verlegt

Surgent Studios, die Macher von Tales of Kenzera: ZAU haben einen neuen Publisher gefunden. Im Oktober 2024 hatte das Studio verkündet, dass die Arbeiten am nächsten Projekt gestoppt und sogar Personal entlassen werden musste. Nachdem Tales of Kenzera: ZAU finanziell wohl nicht so erfolgreich war wie erhofft, hatte es an der wirtschaftlichen Unterstützung gefehlt, um ein weiteres Spiel zu entwickeln. Seitdem befand sich Surgent auf der Suche nach einem neuen Publisher. Dieser wurde nun gefunden.

Palworld-Macher übernimmt das Publishing

Das japanische Studio Pocketpair dürfte ebenfalls erst Anfang 2024 auf der Landkarte der meisten Spieler aufgetaucht sein. Der Pokémon-Survivalmix Palworld schlug zum Release ein und konnte auch langfristig viele Spieler an sich binden und unterhalten. Diesen Erfolg will Pocketpair jetzt offenbar nutzen, um sich auf dem Gaming-Markt weiter zu positionieren. Um dies zu tun, möchte das Studio in Zukunft auch als Publisher in Erscheinung treten und das erste Projekt auf diesem Weg ist eben das nächste Spiel von den Surgent Studios.

Hier der Ankündigungspost dazu auf X:

We're pleased to announce that our first project as Pocketpair Publishing will be supporting a brand new horror game from @surgentstudios !

Pocketpair Publishingの最初のプロジェクトとして、SURGENT STUDIOSの完全新作のサポートを開始しました。



SURGENT STUDIOS is a studio with an… pic.twitter.com/hqJcCbie3S — Pocketpair Publishing (@PocketpairPBLSH) January 23, 2025

Bei besagtem Spiel soll es sich demnach um einen Titel aus dem Horror-Genre handeln und die Vermutung liegt nah, dass es sich dabei um das Projekt handelt, das Surgent im Oktober auf Eis legen musste. Damals hatten sie das Spiel als mutiges neues Projekt beschrieben, das düsterer und kantiger als Tales of Kenzera: ZAU werden, aber dessen intensiven Kämpfe und kulturelle Thematik beibehalten soll. Abubakar Salim, der Chef der Surgent Studios sprach davon als isometrisches, afro-gotisches Einzelspieler-Action-RPG, das im Universum von ZAU angesiedelt ist.

Ob in der Zwischenzeit an diesem Spiel gearbeitet wurde oder ob erst jetzt mit dem frischen Geld von Pocketpair ein Team dafür auf die Beine gestellt wird, ist aktuell unklar. Es sieht aber so aus, als hätte man zumindest ein paar der Köpfe hinter ZAU halten können. Einen Releasetermin oder Trailer-Material gibt es indes noch nicht.