Final Fantasy VII Remake Part 3: Story abgeschlossen, Kitase „sehr zufrieden“

Hamaguchi deutete zudem die Möglichkeit eines „New Game Plus“-Modus für Teil 3 an. Dies würde den Fans erlauben, das Spiel nach dem ersten Durchspielen mit ihren bestehenden Charakteren und Fähigkeiten erneut zu erleben, was den Wiederspielwert deutlich erhöhen würde. Er erwähnte auch das Interesse der Fans, Features aus den PC-Versionen der Remake-Titel auf die PlayStation 5 zu bringen, ohne jedoch konkrete Details zu nennen.

Die Spannung steigt! Square Enix hat bekannt gegeben, dass die Story für den finalen Teil der Final Fantasy VII Remake-Trilogie fertiggestellt ist. In einem Interview mit der japanischen Spielezeitschrift Famitsu äußerten sich Game Director Naoki Hamaguchi und Producer Yoshinori Kitase zum aktuellen Stand des Projekts und gaben den Fans erste Einblicke in das, was sie erwartet.

