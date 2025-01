Xbox Developer Direct: Heute ab 19 Uhr – Auch PS5-Spieler sollten hinschauen!

Die Spielewelt hält den Atem an, denn heute, am 23. Januar, kehrt die heiß erwartete Xbox Developer Direct zurück. Um 19 Uhr deutscher Zeit gewähren Entwickler weltweit spannende Einblicke in kommende Titel für die Xbox Series X|S, den PC und den Game Pass. Doch auch PS5-Spieler könnten hier ihre Neugier stillen – denn wer weiß, welche Ideen und Trends sich hier abzeichnen, die vielleicht plattformübergreifend Bedeutung haben könnten?

Ein Blick hinter die Kulissen der Gaming-Highlights

Die Developer Direct verspricht keinen typischen Trailer-Mix, sondern tiefgehende Einblicke direkt aus den Studios. Hier sind die Highlights:

DOOM: The Dark Ages – id Software enthüllt das Prequel zu den gefeierten Hits DOOM (2016) und DOOM Eternal. Dieses Mal erleben wir die Ursprünge des Doom Slayers – im düsteren Mittelalter! Ein gnadenloser Krieg gegen die Hölle erwartet die Spieler, der die epische Lore der Reihe erweitert.

– id Software enthüllt das Prequel zu den gefeierten Hits DOOM (2016) und DOOM Eternal. Dieses Mal erleben wir die Ursprünge des Doom Slayers – im düsteren Mittelalter! Ein gnadenloser Krieg gegen die Hölle erwartet die Spieler, der die epische Lore der Reihe erweitert. South of Midnight – Das neueste Werk von Compulsion Games (We Happy Few) führt uns in die Tiefen des amerikanischen Südens. Dieses düstere Third-Person-Action-Adventure verspricht eine packende Reise durch Folklore, Familiengeheimnisse und mythische Kreaturen.

– Das neueste Werk von Compulsion Games (We Happy Few) führt uns in die Tiefen des amerikanischen Südens. Dieses düstere Third-Person-Action-Adventure verspricht eine packende Reise durch Folklore, Familiengeheimnisse und mythische Kreaturen. Clair Obscur: Expedition 33 – Das Debüt des französischen Studios Sandfall Interactive entführt uns in eine wunderschöne Fantasy-Welt. Mit einem RPG voller emotionaler Geschichten und lebendiger Charaktere verspricht dieser Titel frischen Wind in der Genre-Landschaft.

Warum PS5-Spieler hinschauen sollten

Auch wenn die Xbox im Fokus steht, sind Events wie diese oft ein Blick in die Zukunft der gesamten Gaming-Welt. Neue Technologien, Trends oder Gameplay-Ideen könnten Impulse setzen, die auch andere Plattformen beeinflussen. Außerdem: Wer sagt, dass die gezeigten Titel nicht irgendwann auf andere Konsolen kommen?

Neben dem offiziellen Stream von Microsoft, den ihr unterhalb dieser Zeilen findet, bietet auch TheHeigou wieder einen kommentierten Livestream an, der das Event in gemütlicher Runde verfolgt und die Möglichkeit bietet, sich sofort im Chat darüber auszutauschen. Zudem gibt es dort ein PS5-Giveaway abzustauben. Vorbeischauen lohnt sich also in beiden Fällen. Alle Neuigkeiten vom Xbox Developer Direct, die auch PS5-Spieler betreffen, gibt es dann hier bei uns im Feed.