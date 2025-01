Diablo 4: Spieler können eine Woche lang kostenlos in den DLC Vessel of Hatred reinschnuppern

In Blizzards Action-RPG Diablo 4 läuft aktuell ein Free Trial für den DLC „Vessel of Hatred„. Seit dem 21. Januar und bis zum 28. Januar können Spieler auf allen Plattformen kostenlos in die im Oktober 2024 erschienene Erweiterung reinspielen. Free Trials gab es bei Diablo 4 in der Vergangenheit schon öfter, der DLC ist aber erst zum zweiten Mal Teil einer solchen Aktion. Das Free Trial dürfte die perfekte Möglichkeit für alle Spieler, die bisher „nur“ das Hauptspiel besitzen, sein, um auszuprobieren, ob sich das Upgrade lohnt.

Free Trial für Vessel of Hatred

Obendrauf gibt es aktuell auch eine Rabatt-Aktion, bei der sowohl das Spiel als auch die Erweiterung um bis zu 45% günstiger angeboten werden. Seit dem 21. Januar, also dem Start des Free Trials, läuft in Diablo 4 auch die siebte Season „Saison der Hexenmacht“. Mit den Aktionen möchte Blizzard also auch komplett neue Spieler anlocken und bestehende Spieler zurück in die Action ziehen.

Hier der Ankündigungspost auf X:

https://twitter.com/Diablo/status/1881808994483757198

Vessel of Hatred war das erste und bisher einzige große Erweiterungspaket für Diablo 4. Durch den DLC kam die neue Spiritborn-Klasse ins Spiel, die perfekt zur ebenfalls neuen Nahantu-Region und dem Dark Citadel Dungeon passt. Wer sich während des Free Trials einen Spiritborn-Charakter zulegt, kann diesen dann auch übernehmen, falls der DLC in der Folge tatsächlich gekauft wird.

Die „Saison der Hexenmacht“ bringt drei einzigartige Hexenmächte, die neuen okkulten Edelsteine, den neuen Langzeitinhalt „Kopfjagden“ sowie frische Bosse und natürlich einen Battlepass, mit dem allerlei kosmetische Items freigespielt werden können. Ein Highlight der Saison ist zudem die Einführung der Rüstkammer. darin können mehrere Charakter-Builds gespeichert werden. Mit einem Klick könnt ihr dann zwischen ihnen wechseln – inklusive aller Ausrüstung, Fertigkeiten und Paragonpunkte. Ein Feature, das sich Fans im Grunde seit dem Release von Diablo 4 wünschen.

Den Trailer zur aktuellen Saison könnt ihr euch hier ansehen: