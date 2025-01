Mehrere große Gaming-Subreddits bannen Content von X

X ist zunehmend hasserfüllt, giftig und immer weniger moderiert. Das wiederum hat dazu geführt, dass wir unser Subreddit nicht mehr so gerne mit anderen Leuten verlinken. Ganz zu schweigen von den geschmacklosen Dingen, die Elon Musk in letzter Zeit getan hat.

Die angeführten Gründe für den Bann sind ebenfalls unterschiedlich, die Hauptmotivation ist aber in den meisten Fällen die Geste von Elon Musk, die von den meisten Medien als eine Art Hitlergruß gelesen wurde. Hinzu kommt, dass die Moderations-Richtlinien auf X immer weiter abgebaut wurden, sodass dort mittlerweile wohl so ziemlich alles behauptet und gesagt werden kann. Viele User beklagen daher einen Anstieg von Hassnachrichten, Bedrohungen und fühlen sich ganz generell auf der Plattform nicht mehr willkommen.

What do you think?