Captain Blood: Das Piratenabenteuer, auf das wir 15 Jahre gewartet haben, hat einen Termin

Avast, ihr Landratten! Nach einer gefühlten Ewigkeit sticht Captain Blood endlich in See. SNEG Ltd. hat offiziell bekannt gegeben, dass das lang erwartete Piratenepos am Dienstag, den 6. Mai 2025, für veröffentlicht wird. Zum Preis von 24,99 Euro erwartet euch ein Abenteuer, das keine Vorbestellungen benötigt – einfach kaufen, runterladen und loslegen.

15 Jahre dauert diese Reise schon

Die Reise von Captain Blood ist fast so abenteuerlich wie die seiner Spielfigur. Ursprünglich war der Release für die Xbox 360 im Jahr 2010 geplant, doch die Insolvenz des damaligen Publishers machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Dazu kamen rechtliche Hürden, die es den Entwicklern unmöglich machten, das Spiel eigenständig zu veröffentlichen. Doch jetzt, 15 Jahre später, hat SNEG Ltd. das Steuer übernommen und das Piratenabenteuer optimiert, um modernen Ansprüchen gerecht zu werden – ohne dabei den nostalgischen Retro-Charme zu verlieren.

„Captain Blood ist ein Liebesbrief an die Gaming-Ära, in der man ein lineares, QTE-lastiges Spiel an einem Wochenende durchspielen konnte – und immer noch Zeit hatte, über die nächste Konsolengeneration zu diskutieren“, so SNEG-Mitbegründer Artem Shchuiko. Die Liebe und Leidenschaft, die in die Entwicklung dieses Spiels gesteckt wurde, spiegelt sich in jedem Detail wider. Ob jung oder alt – das Spiel soll all jene ansprechen, die sich nach einem klassischen Piratenabenteuer sehnen.

Mit Schwert und Pistole zum Ruhm

Ihr schlüpft in die Rolle von Captain Blood, einem trinkfesten Piratenkapitän, der sich mit Schwert und Pistole durch Horden von Feinden kämpft, während er Grog schlürft und Jungfrauen den Hof macht. Als die Tochter eines Magistrats entführt wird, beginnt ein Abenteuer voller Kanonendonner, Schwertkämpfe und wilder Piratenscharmützel. Mit actiongeladenem Hack’n’Slash-Gameplay, knackigen Combos und epischen Finishern erwartet euch ein Spiel, das den Geist der alten Schule atmet.

Ob Hardcore-Gamer oder Nostalgiker – Captain Blood verspricht ein unvergessliches Abenteuer. Seid dabei, wenn die Segel gesetzt werden!