Astro Bot: Sonys Held, der Super Mario fast vom Thron gestoßen hätte – laut Ex-Nintendo-Chef

„Astro Bot“, das charmante Plattformspiel von Sony und Team Asobi, sorgt weiterhin für Schlagzeilen – diesmal durch ein überraschendes Lob des ehemaligen Nintendo-of-America-Chefs Reggie Fils-Aimé. Während der New York Game Awards 2025 bezeichnete Fils-Aimé „Astro Bot“ als das Spiel, das „Nintendo in seinem eigenen Spiel fast übertroffen“ hätte. Ein gewagtes Kompliment von jemandem, der jahrelang das Gesicht von Mario und Co. in Nordamerika war.

Astro Bot räumt weiter ab

Bei den Awards räumte „Astro Bot“ groß ab: Vier Nominierungen und drei Siege, darunter der begehrte Titel „Spiel des Jahres 2024“. Besonders beeindruckend: Der Sieg gegen Branchenriesen wie „Elden Ring“, das immerhin den Preis für die beste Weltgestaltung einheimste. Mit weiteren Auszeichnungen für die beste Musik und das beste Kinderspiel festigte „Astro Bot“ seinen Status als eines der besten 3D-Plattformspiele der letzten Jahre. Und auch bei den PlayStation Awards musste „Astro Bot“ natürlich gewinnen.

Doch was macht „Astro Bot“ so besonders? Laut Team Asobis Creative Director Nicolas Doucet liegt ein großer Teil des Erfolgs in der Inspiration, die von einem gewissen italienischen Klempner stammt. „Nintendo hat Plattformspiele auf die Karte gebracht“, sagte Doucet in einer bewegenden Dankesrede. „Seit ich als Kind zum ersten Mal Super Mario Bros. gespielt habe, hat mich diese Qualität und Innovation nie losgelassen.“

Wegweisend für PlayStation?

Die Worte von Doucet sind nicht nur ein Tribut, sondern auch ein Beweis dafür, wie sehr Nintendo das Genre geprägt hat. Doch „Astro Bot“ hebt sich durch seine eigene Magie ab: von cleverem Leveldesign bis hin zur nahtlosen Integration der PS5-Technologie. Spieler und Kritiker schwärmen gleichermaßen von der Mischung aus Nostalgie und frischem Gameplay.

Reggie Fils-Aimés Bemerkung mag humorvoll gemeint gewesen sein, doch sie wirft eine spannende Frage auf: Könnte Astro Bot tatsächlich eine neue Ära der Plattformspiele einläuten? Team Asobi hat mit „Astro Bot“ offenbar ein Meisterwerk geschaffen, das selbst Nintendo nicht ignorieren kann.