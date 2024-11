Schnäppchenalarm: EA Sports FC 25 für nur 44,99 Euro im Sale

Die PlayStation 5 hebt EA SPORTS FC™ 25 auf ein neues Level in Sachen Grafikqualität. Dank der fortschrittlichen Technologie der PS5 erlebst du das Spiel in beeindruckender 4K-Auflösung mit flüssigen 60 FPS.

Aber was bedeutet der Deal für Spieler? Normalerweise kostet EA Sports FC 25 rund 70 Euro, sodass der reduzierte Preis von 44,99 Euro ein echtes Schnäppchen darstellt. Gerade für Spieler, die beim Start des neuen Titels noch gezögert haben, bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.

EA Sports FC 25, der Nachfolger der legendären FIFA-Serie, sorgt wie immer für mächtig Aufsehen. Die Erwartungen an das Spiel waren hoch, denn EA Sports FC wollte sich mit einem frischen Namen und optimierter Technik von der Konkurrenz abheben. Ein völlig neues Spielgefühl, feinere Ballphysik und die spektakuläreren Animationen sollen das Spielerlebnis noch intensiver gestalten. Die Entwickler haben das Feedback der Community aufgegriffen und einige der meistgeforderten Features eingebaut. So gibt es überarbeitete Spielmodi, erweiterte Karrieremöglichkeiten und packende Online-Events. Ob Einzelspieler oder Multiplayer – EA Sports verspricht Stunden voller Spannung und strategischer Herausforderungen. Einige Eindrücke aus dem Spiel gibt es in unserem Review zu EA Sports FC 25 .

