Indiana Jones stiehlt Uncharted die Show, MachineGames macht großes Versprechen

Indiana Jones kehrt zurück – und das besser als je zuvor! MachineGames, die Macher hinter den gefeierten Wolfenstein-Spielen, haben in ihrem neuesten Deep-Dive-Video zu „Indiana Jones and the Great Circle“ nicht nur tiefere Einblicke in das Spiel gegeben, sondern auch ein klares Statement abgegeben: Erforschen und Entdecken wird die Herzen der Spieler im Sturm erobern. Und wer könnte besser als Indie die Fußstapfen von Nathan Drake aus Uncharted füllen? Das folgende Versprechen klingt jedenfalls wie ein echter Raubzug, bei dem sich Indiana Jones all das unter den Nagel reißt, wofür der Name „Uncharted“ bisher stand, einschließlich seiner Bedeutung.

Ein Paradies für Entdecker und Abenteurer

Audio Director Pete Ward erklärt voller Begeisterung, dass das Spiel für all jene ein Paradies wird, die beim Zocken gerne auf Entdeckungsreise gehen. Keine schnöden Nebenmissionen, die nach zwei Minuten langweilen – nein, Indiana Jones verspricht ein Abenteuer, das von der ersten bis zur letzten Minute packt. Um die Geheimnisse des Großen Kreises zu entschlüsseln, wird Indy nicht nur in verlassenen Krypten und alten Zivilisationen wühlen, sondern auch auf dem Weg dorthin jedes Detail der Welt aufsaugen. Wie bei „Uncharted“ kann man sich auf atemberaubend gestaltete Orte freuen, doch hier wird man noch viel mehr dazu aufgefordert, abseits der ausgetretenen Pfade zu forschen.

Der Clou? Es gibt so viel zu entdecken, dass man fast das Gefühl hat, eine eigene Entdeckungstour zu gestalten. Offene Bereiche laden ein, die Umgebung zu erkunden und versteckte Geheimnisse zu lüften. Wenn „Uncharted“ für seine cineastischen Abenteuer bekannt ist, dann wird Indiana Jones die Messlatte mit einer perfekt verknüpften Welt und smarten Rätseln noch höher legen.

Indiana Jones tritt in die riesigen Fußstapfen von Uncharted – wird er das Abenteuer erobern oder stolpern?

Inspirationen aus 90er-Klassikern

Dabei kann sich der Spieler auf klassische Fate of Atlantis-Vibes freuen, das legendäre Point-and-Click-Spiel aus den 90ern, das sich als Inspiration für die Puzzle-Elemente des Spiels herauskristallisiert hat. Auch hier wird der Fokus auf cleveren Rätseln liegen, die nicht nur mit Intellekt, sondern auch mit scharfsinniger Beobachtung gelöst werden wollen. Ein verstecktes Foto oder eine alte Karte aus dem Tagebuch kann der Schlüssel zu einem Geheimnis sein.

Doch der wahre Star des Spiels ist – wie immer bei Indiana Jones – der Verstand. Wenn Indy durch die uralten Ruinen streift, kommt nicht nur seine archäologische Expertise, sondern auch die des Spielers zum Einsatz. Rätsel, versteckte Hinweise und tückische Fallen werden nicht nur für den Nervenkitzel sorgen, sondern für das Gefühl, wirklich in die Haut des größten Archäologen der Welt zu schlüpfen.

Ob „Indiana Jones and the Great Circle“ tatsächlich „Uncharted“ übertrumpfen kann? Ganz ehrlich: Die Zeichen stehen gut. Nicht zuletzt, weil Nathan Drake seit Jahren im Ruhestand ist. Und mit MachineGames an der Spitze darf man sich sicher sein, dass dieser Indiana alles andere als ein Abklatsch ist. Da wird sich sogar Nathan Drake fragen müssen, wer hier eigentlich der wahre Abenteuerheld ist.