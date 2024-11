World War Z: Aftermath – Sin City Apocalypse-Kapitel erscheint im Dezember

Lust auf eine apokalyptische Nacht in der Stadt? Dann markieren euch den 5. Dezember im Kalender, denn das brandneue Update „Sin City Apocalypse“ für World War Z: Aftermath bringt den Zombie-Actionkracher in die Glitzerwelt von Las Vegas. Entwickler Saber Interactive legt die Messlatte für den ultimativen Zombie-Shooter mit einer brandneuen Kampagnenepisode höher und bietet Spielern ein wahrhaft episches Erlebnis.

Das erwartet Sie in „Sin City Apocalypse“

Im Mittelpunkt steht die Story-Episode „Vegas“ – eine düstere Tour durch die blinkenden Lichter und prunkvollen Casinos des berühmten Las Vegas Strip. Drei neue Missionen führen Spieler durch ikonische Schauplätze, in denen es vor Untoten nur so wimmelt. Dazu kommen vier frische Gesichter: neue Überlebende, die entschlossen sind, die Zekes zurück in ihre Gräber zu schicken. Macht euch bereit, denn Las Vegas ist alles andere als eine Urlaubsidylle – hier kämpft man nicht nur um Jackpots, sondern ums nackte Überleben.

Natürlich braucht man für eine Nacht in Vegas auch den passenden Look. Im Premium-DLC „Vegas Skin Pack“ erwartet Spieler das stylische Outfit der neuen Überlebenden Sara Benedict sowie exklusive Waffenskins für einige der beliebtesten Waffen im Spiel. So shet iht nicht nur gut aus, sondern können die Zekes mit Stil bekämpfen. Und als besonderes Extra gibt es kostenlose Inhalte wie die brandneue WASP-180 Defensive SMG und ein schickes Bells-Schmuckstück, das Ihre Waffe in festlicher Stimmung glänzen lässt.

Wer auf epische Schlachten, pulsierende Umgebungen und eine packende Story steht, wird mit „Sin City Apocalypse“ voll auf seine Kosten kommen. Das Update wird für 9,99 Euro erhältlich sein und verspricht, das Spielerlebnis von World War Z: Aftermath auf ein neues Level zu heben.