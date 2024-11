PIZZAWRMR: Die Revolution in Form eines Pizzawärmers für die PS5

Ach, und Fett sowie Krümel sollten Ihre Konsole tunlichst nicht ruinieren. Eine zusätzliche Aluschale – Maße akribisch im PDF angegeben – hilft, eure PS5 vor dem Schlimmsten zu bewahren. Diese „heiß“ empfohlene Aluschale ist vermutlich der Schutzengel, den eure Konsole gegen schmelzende Käsefäden und herabtropfendes Fett braucht. Und ja, Pizza Hut hat wirklich an alles gedacht. Wer braucht da noch Lieferungen an die Tür?

Aber der PIZZAWRMR kommt nicht ohne Haken. Ihr braucht einen großformatigen 3D-Drucker, denn kleinere Druckbetten sind leider nicht kompatibel. Schade für alle, die nur ein Standardmodell besitzen – doch wer wirklich heiß auf diese Art der Pizzazubereitung ist, investiert bestimmt gern in ein XXL-Gerät. Irgendwo bei Amazon lässt so etwas sicherlich finden.

Natürlich gibt es keine fertigen Produkte im Laden, das wäre ja viel zu einfach. Stattdessen stellt Pizza Hut euch großzügigerweise STL-Dateien und eine PDF-Anleitung zum Download bereit (natürlich nur gegen eure Daten), denn wer will schon eine warme Pizza ohne Bastelarbeit? Während andere Fast-Food-Ketten ihre Pizzen direkt heiß liefern, setzt Pizza Hut auf „Do-It-Yourself“. Denn was gibt es Schöneres, als während einer Gaming-Session die eigene Küchenausstattung zu erweitern?

Ja, ihr habt richtig gehört! Pizza Hut bringt die Verschmelzung von Gaumenschmaus und Gaming auf ein neues Level. Vergesst die Zeiten, in denen ihr während eurer epischen Schlachten eine kalte Pizza in der Hand hieltet. Die neueste Innovation aus dem Hause Pizza Hut, der PIZZAWRMR, nutzt eure PlayStation 5 als praktischen Pizzaofen, und das alles völlig kostenlos – vorausgesetzt, ihr habt einen 3D-Drucker, der so groß ist wie ein Kleinwagen und in der Lage, komplexe Architektur zu schaffen.

What do you think?