Smite 2: Der Free-2-Play-Release steht kurz bevor

Der Trend sieht aber positiv aus und die kürzlichen Rezensionen fallen „Größtenteils positiv“ aus. Die vielen Updates scheinen das Spiel also in die richtige Richtung zu entwickeln. Der Free-2-Play-Release könnte hier eine komplett neue Dynamik entfachen, immerhin werden den Titel sicherlich auch viele Spieler ausprobieren, die den ersten Teil möglicherweise gar nicht kennen. Ob SMITE 2 auf dem umkämpften Live-Service-Markt einen finanziell lohnenswerten Platz erkämpfen kann, bleibt dennoch abzuwarten.

Die Alpha von SMITE 2 wurde mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Auf Steam stehen die User-Rezensionen beispielsweise nur bei „Ausgeglichen“. Kritisiert wird dabei vor allem, dass die Neuerungen im Vergleich zum ersten SMITE zu gering ausfallen und es gleichzeitig keine Möglichkeit gibt, im ersten Teil gekaufte Inhalte zu transferieren. Wer also viel Geld in Skins investiert hat, kann diese nicht länger nutzen.

Von Anfang an war geplant, dass SMITE 2 genau wie der Vorgänger SMITE grundsätzlich gratis gespielt werden kann. Die Finanzierung des Titels soll dann über Events und den Ingame-Shop geregelt werden. Jetzt haben die Entwickler bekannt gegeben, wann die Free-2-Play-Version startet. Am 14. Januar, also am kommenden Dienstag, ist es so weit.

Seit dem vergangenen August befindet sich SMITE 2 auf der PS5, der Xbox Series X/S und dem PC in der Alpha. Wer daran teilnehmen möchte, musste bisher 29,99 Euro zahlen oder zur rechten Zeit am rechten Ort sein, um einen der seltenen Gratis-Zugänge abzustauben. Noch im Januar ändert sich das. Titan Forge Games haben jetzt nämlich den Release-Termin der Free-2-Play-Version des MOBAs verraten.

