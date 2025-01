Sniper Elite Resistance: Das sagen die internationalen Reviews

„Sniper Elite Resistance“ stellt sich den internationalen Reviews und hat bei den Kritikern gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während einige das Spiel für seine chaotische Action und die Möglichkeit, kreativ gegen Nazis zu kämpfen, loben, finden andere, dass es an Überraschungen und Tiefe mangelt. Schauen wir uns an, was die wichtigsten Reviews über das Spiel sagen.

Stevivor hebt das „urkomische, chaotische Vergnügen“ hervor und ermutigt die Spieler, sich einfach auf das Abenteuer einzulassen – egal ob mit einem Plan oder ohne. In der „fachmännisch gestalteten Sandbox“ von Rebellion, der Entwicklerfirma, können sich Spieler richtig austoben. Das Spiel lässt viel Raum für Experimente und risikofreudige Aktionen. Und natürlich ist der Hauptfokus klar: Nazis abschießen. Für Stevivor eine spaßige Erfahrung, die sich lohnt, wenn man sich darauf einlässt.

Kampagne kann überzeugen

Auf der anderen Seite geht Hey Poor Player in eine ähnliche Richtung, besonders wenn es um die Sniper Elite 5-Vergleiche geht. Wer das fünfte Spiel der Serie genossen hat und auf mehr von der fesselnden Stealth- und Sniper-Action hofft, findet in „Sniper Elite: Resistance“ eine „robuste, extrem wiederholbare Kampagne“. Das Spiel bietet auch verschiedene Mehrspielermodi, die für zusätzliche Langzeitmotivation sorgen – besonders, wenn man sich an der Herausforderung der Kampagne sattgesehen hat.

Doch nicht alle Kritiker sind so begeistert. Digital Trends gibt dem Spiel einen etwas kühleren Empfang. Sie bemängeln, dass „Sniper Elite: Resistance“ mehr vom Gleichen bietet – ohne große Überraschungen und mit einer „langweiligen“ Geschichte über den Zweiten Weltkrieg. Die Stärken des Spiels liegen in den „tight designten Mordspielplätzen“, die den Spielern ermöglichen, ihre Frustrationen in einem virtuellen Schießstand auszuleben. Es ist ein Spiel, das in seiner Nische gut funktioniert, aber für manche zu wenig Innovation bietet.

Sniper Elite Resistance bleibt Mittelmaß

Mit einem Metascore von 76 auf der PS5 landet „Sniper Elite Resistance“ im mittleren Bereich und ist damit ein weiteres durchschnittliches Spiel von Rebellion. Für Fans der Serie und für Spieler, die eine solide, wiederholbare Erfahrung suchen, bietet es dennoch einiges an Unterhaltung. Wer allerdings nach etwas wirklich Neuem und Aufregendem in der Reihe sucht, könnte enttäuscht werden.

Wer die „Sniper Elite“-Formel liebt und einfach mehr von der bewährten Mischung aus Stealth und Scharfschützenaction will, wird mit „Resistance“ durchaus glücklich. Für alle anderen bleibt das Spiel ein weiterer solider, aber unspektakulärer Titel in einer Reihe, die längst ihre besten Innovationen hinter sich hat.