Thick As Thieves – Das Stealth-Game, das uns lange begleiten wird

Mit Thick As Thieves plant OtherSide Entertainment, uns nicht nur in die düsteren Straßen einer magischen Großstadt zu entführen, sondern auch eine stetige Weiterentwicklung des Spiels zu bieten, die Fans langfristig fesseln soll. In einem Gespräch mit der EDGE enthüllen Creative Director Warren Spector und Game Director Greg LoPiccolo die Zukunftspläne des Spiels, die auf den ersten Blick vielversprechend klingen: Neue Karten, Charaktere und Tools sollen das Spielerlebnis immer wieder frisch halten.

„Wir haben Pläne für neue Karten, neue Charaktere, neue Tools und so weiter“, erklärt LoPiccolo. Besonders gespannt zeigen sich die Entwickler auf die Einführung neuer Charaktere, die nicht nur neue Spielweisen bieten, sondern auch mit eigenen Hintergrundgeschichten und Entwicklungen aufwarten. Dies verspricht eine zusätzliche Tiefe, die das Spiel über die Jahre hinweg immer weiter wachsen lässt.

Kein einmaliges Erlebnis

Warren Spector betont, dass Thick As Thieves nicht als einmaliges Erlebnis, sondern als langfristiges Projekt gedacht ist. „Ich betrachte es als eine Art Kampagne, ähnlich wie bei einem Tabletop-Rollenspiel, das nicht nur einen Abend lang gespielt wird“, sagt er. Ein klares Bekenntnis zur langfristigen Unterstützung, das gerade Fans von Rollenspielen und Games mit fortlaufenden Inhalten ansprechen dürfte.

Die Spielwelt von Thick As Thieves ist eine alternative Version des frühen 20. Jahrhunderts, in der Gaslampen und Magie die düsteren Straßen einer von Intrigen geprägten Metropole erleuchten. In der Rolle eines Diebes startet der Spieler seine Karriere voller riskanter Raubzüge. Dabei mischen sich Wirtschaft, Magie und zwielichtige Machenschaften zu einer unberechenbaren Welt, die ständig in Bewegung ist. Das PvPvE-Gameplay lässt dem Spieler viele Freiheiten, die eigene Spielweise zu entwickeln – sei es mit Geschick, Tarnung oder List.

Jeder Schritt und jede Entscheidung zählt

Die Stadt selbst wird dabei zur dynamischen Gegnerin. Jeder Schritt muss bedacht werden, jede Entscheidung könnte über Erfolg oder Scheitern entscheiden. Ob man nun auf die klassische, laute Methode setzt oder mit schlichter Tarnung und cleveren Werkzeugen wie Schlossknackern und Alarmfallen arbeitet, bleibt dem Spieler überlassen. Was jedoch garantiert ist, ist ein hoher Wiederspielwert, da sich die Umgebung stets verändert und neue Herausforderungen bietet.

Mit einem geplanten Release im Jahr 2026 wird Thick As Thieves sicher viele Stunden spannender Abenteuer bieten – und vielleicht noch viel mehr, wenn die Entwickler ihre Versprechen wahrmachen und regelmäßig neue Inhalte nachschieben.