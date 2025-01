Rise of the Ronin: PS5-Exklusivtitel erscheint für PC und bringt neue Features mit

Koei Tecmo und Entwickler Team NINJA haben es offiziell gemacht: Das Open-World-Action-RPG Rise of the Ronin erscheint am 11. März 2025 für Windows-PCs über Steam. Nachdem der Titel bereits auf der PlayStation 5 exklusiv veröffentlicht wurde, können sich PC-Spieler nun auf ein verbessertes Erlebnis freuen, das durch exklusive Features und optimierte Grafik besticht.

Eine epische Reise in die Bakumatsu-Ära

Die Handlung von Rise of the Ronin spielt im Japan des Jahres 1863, inmitten der Umbrüche der Bakumatsu-Ära. Die Schwarzen Schiffe der westlichen Mächte haben das Land in Chaos gestürzt, und das Tokugawa-Shogunat steht vor seinem Fall. Als herrenloser Krieger, ein Ronin, bestimmst du nicht nur dein eigenes Schicksal, sondern auch das Japans. Deine Entscheidungen – ob du historische Figuren wie Ryoma Sakamoto beschützt oder beseitigst – führen zu unterschiedlichen Enden und formen den Verlauf der Geschichte.

Ob mit Nahkampfwaffen wie Katana, Speer und Odachi oder Fernkampfwaffen wie Pistolen und Bögen – Rise of the Ronin bietet eine große Vielfalt an Kampfstilen. Das zugängliche, aber tiefgründige Kampfsystem ermöglicht es, Feindtypen und Situationen mit angepassten Taktiken zu begegnen. Individuelle Waffenanpassungen sorgen zudem für ein persönliches Spielerlebnis.

Exklusive Features für die PC-Version

Die kommende Steam-Version hebt das Erlebnis auf ein neues Level. Spieler können sich auf folgende Highlights freuen:

8K-Auflösung und Unterstützung für ultrawide sowie super-ultrawide Monitore

und Unterstützung für sowie 120 fps , Raytracing , und 3D-Audio

, , und DirectX 12 Ultimate für herausragende Grafik

für herausragende Grafik Optimierte Steuerung für Maus und Tastatur

Unterstützung für AMD Fidelity FX Super Resolution , NVIDIA DLSS und Intel XeSS

, und Ein überarbeitetes UI-Menü mit Mausklick-Funktion

Spieler, die das Spiel vor dem 2. April 2025 kaufen, sichern sich exklusive Boni: Vier besondere Kampfstile, darunter Hayabusa-ryu und Nioh-ryu, sowie das Iga-Ninja-Rüstungsset und das Iga-Ninja-Katana. Die Vorbestellung ist ab sofort möglich!