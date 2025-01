Marvel’s Wolverine – Neuer Leak enthüllt verschiedene Suits und enttäuscht Fans

Ohne konkretes Veröffentlichungsdatum bleibt vieles Spekulation. Die durchgesickerten Assets stammen aus einer veralteten Version des Spiels, und bis zum Launch könnten sich die Kostüme noch drastisch verändern. Doch die Leaks geben zumindest einen Einblick in Insomniacs Vision für den legendären Mutanten – und sie macht Lust auf mehr. Bis zur Veröffentlichung von Marvel’s Wolverine könnte Logan dennoch einige Überarbeitungen erfahren – also bleibt geduldig, Bub!

Der erste Trailer zeigte bereits, dass Insomniacs Logan eine wilde, muskulöse Figur sein wird, wie man es aus den Comics kennt. Konzeptzeichnungen mit seinem buschigen Bart und haarigen Armen stützen diese Annahme. Fans können also darauf vertrauen, dass der endgültige Look poliert und beeindruckend sein wird.

