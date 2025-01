WWE 2K25: Deadman Edition bringt den Undertaker zurück ins Rampenlicht

Die Wartezeit auf weitere Details ist glücklicherweise kurz: Am 28. Januar 2025 will 2K Games mehr Informationen zu WWE 2K25 und der Deadman Edition veröffentlichen. Fans sollten also die Augen offen halten – denn wenn der Deadman ruft, entkommt niemand der Dunkelheit.

2K hat die Deadman Edition von WWE 2K25 enthüllt , und der Undertaker steht im Zentrum dieser düsteren Sonderausgabe. Mit dem Slogan „Der Deadman erhebt sich … schon wieder“ und der ikonischen Drohung „Ruhe in Frieden … oder nicht“ wird diese Edition Fans in die dunkle Welt des „Phenom“ eintauchen lassen.

What do you think?