Sony plant „clevere Balance“ aus Live-Service- und Singleplayer-Games

Aktuell arbeitet Sony an Projekten beider Genres. Auf der Live-Service-Seite entsteht Fairgame$ von Haven Studios, Marathon von Bungie und ein neues Sony Bend-Projekt. Gleichzeitig setzen Titel wie Ghost of Yōtei , Marvel’s Wolverine und neue Projekte von Naughty Dog und Santa Monica Studios auf starke Singleplayer-Erfahrungen. Updates zu diesen Projekten sind derzeit allerdings rar.

In Zukunft will Sony sein Portfolio aus bewährten Singleplayer-Erfahrungen und aussichtsreichen Live-Service-Spielen zusammenstellen. Gerade bei Singleplayer-Games sieht das Unternehmen durch seine etablierten IPs eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, bleibt jedoch offen für weitere Live-Service-Experimente.

Dies bedeutet, dass Sony auch weiterhin auf Live-Service-Modelle setzt, um vom Boom dieses Formats zu profitieren. Doch das Jahr verlief bisher durchwachsen: Während Helldivers 2 punkten konnte, gab es auch Enttäuschungen – das Last of Us-Multiplayer-Projekt wurde eingestellt, und der Shooter Concord verschwand nach nur zwei Wochen aus den Regalen. Trotz dieser Rückschläge plant Sony, aus erfolgreichen Projekten wie Helldivers wichtige Erkenntnisse zu ziehen und diese intern zu verbreiten.

What do you think?