Dragon Age: The Veilguard – Erster Patch bringt Bugfixes und kostenlose N7 Day-Inhalte

Auch in der Inszenierung und Präsentation hat Bioware Feinarbeit geleistet. In einigen Szenen wurden die Lippensynchronisation und Audiobalance überarbeitet, während gruselige Effekte bei den Bewegungen von Leichen optimiert wurden. Bioware hat zudem kosmetische Fehler behoben: Charaktere und NPCs sehen sich jetzt im Dialog korrekt an, und lange Haare passen nun besser zu bestimmten Rüstungen.

Die wichtigste Ergänzung ist ein kosmetisches N7 Day-Erscheinungsbild, das der Charakter Rook im Leuchtturm finden kann. Für treue Mass Effect-Fans ist dieser Look ein nostalgisches Highlight und eine Hommage an das ikonische N7-Symbol, das schon seit Jahren mit der Reihe verbunden ist. Zwar bringt die Rüstung keine spielerischen Vorteile, aber das Design dürfte für viele ein kleiner Grund zur Freude sein.

