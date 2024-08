Star Wars Eclipse verliert Lead Writer, Projekt in Gefahr?

Seitdem versucht sich Quantic Dream als Publisher für kleinere Projekte, die in Kürze das Roadmovie-Adventure Dustborn veröffentlichen. Diese steht aufgrund der gewählten Themen darin jedoch stark in der Kritik.

„Ich habe bereits mit vielen von euch bei Quantic Dream und Lucasfilm Kontakt aufgenommen, um euch für alles bei Detroit und Eclipse zu danken. Es war ein großartiges Abenteuer. Ein großes Dankeschön an das Team, das diesen Schritt mit uns gewagt hat – und an die Investoren, die die idealen Partner für das nächste Abenteuer sind. Auch dazu bald mehr.“

Berichte über Probleme bei der Entwicklung gibt es schon länger, nun kündigte der Lead Writer Adam Williams an, dass er das Studio nach 10 Jahren zusammen mit weiteren Talenten verlassen hat, um an einem eigenen Projekt zu arbeiten. Was das genau für Star Wars Eclipse bedeutet, ist nicht bekannt. Zuletzt ging man von einem deutlich späteren Release aus.

Quantic Dreams Star Wars Eclipse hat seinen Lead Writer verloren, was darauf hindeuten könnte, dass das Projekt in Schwierigkeiten steckt und nicht wie geplant vorankommt.

