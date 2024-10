TEST: Prince of Persia: The Lost Crown – Mask of Darkness DLC – nur in meinem Kopf

Im Januar dieses Jahres erschien mit „Prince of Persia: The Lost Crown“ ein ansprechender Titel, den wir bereits in unserem eigenen Test durchprobiert haben. Mit der Story-Erweiterung „Mask of Darkness“ wird die Handlung noch einmal ein wenig erweitert und bringt mit neuen Mechanismen spannende Herausforderungen ins Spiel. Ob sich die Erweiterung lohnt, verrät euch unser Review!

Freddy Krüger lässt grüßen

Die Handlung des DLC lockt Sargon in den sogenannten Gedankenpalast von Radjen, der Attentäterin der Unsterblichen, bekannt aus der Haupthandlung. Diese surreale und verzerrte Welt, die von dunkler Magie durchdrungen ist, zwingt Sargon dazu, sich seinen tiefsten Ängsten zu stellen und um sein Überleben zu kämpfen. Er wird nicht nur gezwungen, sich physischen Gefahren zu stellen, sondern auch den Schatten seiner eigenen Vergangenheit. Diese Reise ins Innere verleiht der Geschichte eine zusätzliche Tiefe und stärkt die emotionale Bindung des Spielers an den Protagonisten.

Aber auch Radjens Hintergrundgeschichte wird umfassend beleuchtet und deckt einige Lücken, welche nach der Hauptstory geblieben sind. Wir begleiten sie in Rückblicken auf ihrer Reise von einer traumatischen Kindheit hin zu einem Dasein als Elite-Attentäterin und können so viel besser nachvollziehen, wie sie zu so einer eiskalten und etwas verrückten Jägerin werden konnte.

Insgesamt ist die Story sehr ansprechend und kurzweilig geworden. Wir finden uns auch noch einer längeren Abwesenheit rasant wieder zurecht und können in den Kampf einsteigen. Schade ist es, dass es auch hier keine großen Bezüge zum Beispiel zu den alten Teilen der Serie gibt. Nur ein paar neue Kostüme geben einen Hinweis darauf, was eigentlich die Wurzeln des Titels sind.

Albtraumhafte Herausforderung

Natürlich herrschen in Radjens Gedankenpalast auch ihre Regeln. Eine davon ist, dass Sargon fast alle seiner mit Mühe zusammengetragenen Fähigkeiten hinter sich lassen muss. Eine gerade zu Beginn sehr begrenzte Menge an Lebensenergie und begrenzte Zeitfähigkeiten, dafür aber neue Fallen und Möglichkeiten der Bewegung, was viel Talent und Geschicklichkeit abverlangt. Aber auch einiges an Nerven lassen wir auf dem Weg liegen, denn die Fallen sind sehr herausfordernd und abwechslungsreich. So müssen wir teilweise sehr schnell zwischen Sprüngen, Schüssen und Hilfsmitteln hin und her wechseln.

Wir stellen uns neuen Feinden entgegen, die uns das Leben schwer machen. Neben wenigen Boss-Gegnern sind es vor allem die kleinen Gegner, die uns herausfordern: Mechanische Wächter, schwebende Metallkugeln, kreisende Sägeblätter und schwebende Säulen stellen uns vor immer neue Hindernisse.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die neuen Herausforderungen und Feinde sich hervorragend ins Spiel einfügen und in der Spielzeit von 4 bis 6 Stunden für spannende und ansprechende Momente sorgen. Nur die Checkpoints sind leider immer etwas weit auseinander, wodurch man gelegentlich weite Strecken zurücklegen muss, bis man wieder da ist, wo man gescheitert ist.

In die Dunkelheit eintauchen

Die Erweiterung „Mask of Darkness“ für Prince of Persia: The Lost Crown beeindruckt mit einer dichten und stimmungsvollen Atmosphäre, die den Spieler tief in die Welt von Radjens Gedankenpalast eintauchen lässt. Die Umgebung ist düster und geheimnisvoll, geprägt von surrealen, traumartigen Landschaften, die Sargons mentale und physische Grenzen testen. Diese Kulisse verstärkt das Gefühl der Isolation und Gefahr.

Der Soundtrack ergänzt die Stimmung perfekt mit unheilvollen Melodien und spannungsgeladenen Klängen, die die bedrohliche Atmosphäre unterstreichen. Geräusche wie das Echo von Sargons Schritten und das Summen der mechanischen Fallen tragen zur Immersion bei und halten den Spieler stets auf Trab.

Grafisch besticht „Mask of Darkness“ durch detailreiche Umgebungen und beeindruckende visuelle Effekte. Schwebende Plattformen und geisterhafte Flammen schaffen eine faszinierende Kulisse. Die gedämpfte Farbpalette mit kräftigen Kontrasten zwischen Licht und Schatten unterstreicht die surreale Natur der Dimension. Diese Elemente machen „Mask of Darkness“ zu einem fesselnden audiovisuellen Erlebnis, das den Spieler in seinen Bann zieht.

Insgesamt macht die Stimmung auch in der Erweiterung einen sehr ansprechenden Eindruck und sorgt dafür, dass man von der Erweiterung gefesselt wird. Man kann die einzelnen Abschnitte gut auseinanderhalten und fühlt dennoch die Gesamtheit des Designs. Wirklich gut gelungen.

Fazit