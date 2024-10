Dead Island 2: Meilenstein von 10 Millionen Slayern und die neue Ultimate Edition

Dead Island 2, das actionreiche First-Person-Zombie-Rollenspiel von Plain und Dambuster, hat einen beeindruckenden Meilenstein erreicht: Mehr als 10 Millionen Spieler sind in die von Untoten überrannten Straßen von Los Angeles eingetaucht.

Diese Errungenschaft fällt mit der Veröffentlichung der Dead Island 2 Ultimate Edition zusammen, die das Spielerlebnis auf ein neues Level hebt – sowohl für alte als auch neue Slayer. Besitzer der Gold Edition können sich zudem über ein kostenloses Upgrade freuen, das ihnen den Zugang zur vollen Ladung an zusätzlichen Inhalten sichert.

Dead Island 2 Ultimate Edition wird ihrem Namen gerecht

Die Ultimate Edition enthält nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die beiden spannenden Story-Erweiterungen HAUS und SoLA. Mit dabei ist außerdem eine große Auswahl an einzigartigen, kosmetischen Extras und mächtigen Waffen, die das Zombie-Gemetzel noch brutaler machen. Die Spieler dürfen sich auf eine beeindruckende Liste an Waffenpaketen freuen, darunter:

Golden Weapons Pack

Memories of Banoi-Pack

Kingdom Come: Deliverance II Weapon Pack

Pulp Weapons Pack

Red’s Demise Katana

Sechs Premium-Skin-Packs für die Slayer

Zusätzlich können Unentschlossene das Spiel in kostenlosen Testversionen in den Xbox- und PlayStation-Stores ausprobieren. Die Testversion erlaubt es, sowohl im Singleplayer- als auch im Koop-Modus in das Abenteuer einzutauchen – der Fortschritt kann anschließend nahtlos in die Vollversion übernommen werden.

Als Highlight für alle Fans gibt es das neue kostenlose Update Neighborhood Watch. Hier schlüpfen die Spieler in die Rolle der Bobcats, einer Gruppe von College-Überlebenden, die sich gegen Horden von Zombies verteidigen. In ihrem Verbindungshaus in den Venice Canals können sie erstmals fiese Fallen einsetzen, um die unaufhaltsamen Angriffe abzuwehren, während sie gleichzeitig neue Fähigkeiten und Waffen freischalten.