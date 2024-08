The Callisto Protocol: Sci-Fi-Roguelike-Dungeon-Crawler zeigt sich im ersten Trailer

Wie das Spiel letztendlich heißen wird, dürfte an in den kommenden Wochen erfahren.

Das Spiel [REDACTED], das bereits Anfang des Jahres angedeutet wurde, entführt die Spieler in die beklemmende und gefährliche Atmosphäre des Black Iron, einem Hightech-Gefängnis auf Jupiters Eismond Callisto. Hier sind die Insassen von einer mysteriösen Infektion befallen und wurden in monströse Kreaturen verwandelt. Die einst strengen Sicherheitssysteme des Gefängnisses sind unberechenbar geworden, und überall lauern tödliche Gefahren. Als Spieler übernimmt man die Rolle eines einfachen Wachmanns, der sich auf einer verzweifelten Mission befindet: Es gilt, die letzte Fluchtkapsel zu erreichen und dem Grauen zu entkommen.

Krafton und Striking Distance-Studios haben einen neuen Sci-Fi-Roguelike-Dungeon-Crawler im Universum von The Callisto Protocol mit einem ersten Trailer angekündigt. Dieser erscheint bereits am 31. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X|S und PC.

