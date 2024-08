Harry Potter: Quidditch Champions – Magie liegt in der Luft

„Harry Potter: Quidditch Champions“ erscheint am 03. September 2024 und wird im ersten Monat kostenlos bei PlayStation Plus vertreten sein.

Zu den spielbaren Figuren gehören unter anderem Harry Potter, die Weasley-Zwillinge und Sebastian Sallow. In packenden Partien können die Spieler als diese Charaktere in den Himmel aufsteigen und ihr Haus mit Stolz auf dem Quidditch-Feld vertreten. Die Mischung aus rasanter Action und authentischer Atmosphäre verspricht ein aufregendes Spielerlebnis, das Fans der Harry-Potter-Reihe schon lange nachgefragt haben.

Im neuesten Trailer zu „Harry Potter: Quidditch Champions erhalten Fans einen tieferen Einblick in den actiongeladenen, magischen Sport, der schon in den Büchern und Filmen von Harry Potter begeistert hat. Das Spiel ermöglicht es, seine eigenen Avatare zu erstellen oder in die Rolle beliebter Charaktere aus der Zaubererwelt zu schlüpfen.

Auf der Gamescom zeigt Warner Bros. einen neuen Trailer zu „Harry Potter: Quidditch Champions“, das in wenigen Tagen erscheint und den beliebten Sport aus Harry Potter in ein eigenständiges Spiel packt.

