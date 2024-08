Lost in Random: The Eternal Die offiziell für PS5 angekündigt

Das rogue-like Adventure „Lost in Random: The Eternal Die“ wurde von Thunderful Games angekündigt, das eine direkte Fortsetzung von „Lost in Random“ darstellt.

„Lost in Random: The Eternal Die“ führt die düstere und skurrile Welt des Lost in Random-Universums weiter. Diesmal übernehmen die Spieler die Rolle von Aleksandra, der ehemaligen Königin von Random, die zusammen mit ihrem treuen Gefährten Fortune im Eternal Die gefangen ist. Dieser Ort ist ein gefährlicher, zufällig generierter Spießrutenlauf, der von einem bösartigen Geschichtenerzähler kontrolliert wird.

Spieler navigieren durch wunderschön gestaltete Reiche, die voller unheimlicher Kreaturen und gigantischer Brettspiele sind. Die Kämpfe sind immersiv und aus einer isometrischen Perspektive gestaltet, was eine taktische Vorgehensweise erfordert. Durch das Besiegen von Feinden und das Lösen von Herausforderungen können wertvolle Schätze gesammelt werden, die die Überlebenschancen erhöhen.

Das Ziel des Spiels ist es, den tödlichen Labyrinthen zu entkommen, indem die Spieler ihren Verstand und die Fähigkeiten ihres Würfelgefährten geschickt einsetzen. In dieser Welt, in der das Böse und der Zufall regieren, wird jeder Schritt zur Herausforderung.

„Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, wie Lost in Random bei Spielern weltweit gut ankommt, von seiner fesselnden Geschichte bis hin zu seinen kreativen Kämpfen in einer Welt voller Wunder und Spannung“, sagte Game Director Martin Storm. „Wir haben darüber nachgedacht, wie wir diese Welt weiter ausbauen können, und wir haben uns entschieden, ein actiongeladenes, mit Zufallseffekten angereichertes Rogue-Lite zu erschaffen, bei dem wir die Einsätze und die Geschwindigkeit erhöhen, um ein völlig neues Spielerlebnis zu schaffen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler sehen, was wir in Lost in Random: The Eternal Die auf Lager haben, und dass sie ihr Glück noch einmal versuchen.“

„Lost in Random: The Eternal Die“ erscheint 2025.