Caravan SandWitch: Das chillige Adventure erscheint im September

Dear Villagers und Studio Plane Toast veröffentlichen im September ihr gemütliches Semi-Open-World-Adventure „Caravan SandWitch“, das für PS5, Nintendo Switch und PC erscheint.

Der Titel entführt die Spieler in eine Sci-Fi-Welt im Provence-Stil, wo ein mysteriöses Geheimnis um eure verschwundene Schwester mit jedem Schritt gelüftet wird. In eurem anpassbaren Van erkunden die Spieler eine üppige Landschaft, treten in Kontakt mit verschiedenen Bewohnern und enthüllen die Geheimnisse von Cigalo.

„Caravan SandWitch“ legt besonderen Wert auf Inklusivität und Umweltthemen – ein entspanntes Abenteuer ohne Kämpfe, Tod oder Zeitdruck – nur ihr, euer Van und die Welt um euch herum. Ausgestattet mit eurem Van, den ihr nach und nach zu einem robusten Expeditionsfahrzeug umbaut, überquert ihr gefährliche Pässe, erkundet verlassene Tempel und entschlüsselt uralte Schriftzeichen. Mit jedem Schritt gelangen die Spieler tiefer in ein Netz aus Intrigen und Geheimnissen, das sich um das Verschwinden euer Schwester zu winden scheint.

Auf eurer Reise begegnen Spieler zudem einer Vielfalt an Menschen, die einen herausfordern und bereichern. In ihren Geschichten erkennt man die Bedeutung von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Indem man ihnen hilft, gestaltet man aktiv ein Zuhause für alle. Gemeinsam lassen sich so die Herausforderungen einer Welt überwinden, die durch Übernutzung aus dem Gleichgewicht geraten ist

Außerdem erscheint heute die Single „Pensée Dérobée“ des Künstlers Antynomy, die auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Der vollständige Soundtrack von „Caravan SandWitch“ wird bei Veröffentlichung bereitgestellt.