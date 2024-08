Phantom Blade Zero: Beeindruckender Gamescom Showcase

Der Showcase rückt drei Hauptbosse in den Mittelpunkt – Tie Sha the Frenzy, Commander Cleave und Huangxing, sowie einige interessante Fähigkeiten von Tie Shas, die ein explosives Projektil auf ihre Gegner schleudern kann. Besonders hervorgehoben wurden das dynamische Kampfsystem und die nahtlose Integration von Stealth-Elementen, die das Spiel von anderen Genrevertretern abheben. Die Entwickler betonten zudem die tiefgründige Story, die sich um Verrat und Rache dreht, sowie die Bedeutung strategischer Entscheidungen im Spielverlauf.

What do you think?