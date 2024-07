The First Descendant: Erster Post-Launch Patch 1.05 schraubt an der Performance

Nexon hat den ersten Post-Launch Patch für „The First Descendant“ veröffentlicht, der in der Version 1.05 an der Performance des Shooters schraubt.

Nach einem nicht ganz so reibungslosem Start und der Kritik an den Mikrotransaktionen wird damit etwas Abhilfe geschaffen, vor allem, was die PS5-Version betrifft. Hierzu wurden einige Faktoren beseitigt, die zu sehr auf die Performance gedrückt haben. Dafür erhalten betroffene Spieler eine kleine Entschädigung.

Im Detail wurden damit folgende Dinge optimiert:

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Lautstärke des Logo-Sounds beim Starten des Spiels zu hoch war.

Server- und Client-Stabilisierung wurden durchgeführt.

(PS5) Unbeabsichtigte Faktoren, die die Performance beeinträchtigten, wurden entfernt.

(PS5, XSX) Das Problem, bei dem FSR Upscale nicht richtig funktionierte, wurde behoben.

Inhaltlich wurden ebenfalls nachgebessert:

Die Erholungszeiten nach Rückschlag und Niederschlag wurden um das 1,5-fache beschleunigt.

Die maximale Nutzung der Eterllick-Schildfertigkeit pro Phase wurde von 2 Mal auf 1 Mal reduziert.

Abschließend gibt es verschiedene Fehlerbehebungen:

UI/UX

Das Problem wurde behoben, bei dem die Zurück-Schaltfläche nicht funktionierte, nachdem das Popup „Kapazität überschritten“ in der Modulverbesserungs-UI geschlossen wurde.

Descendant

(XB1) Das Problem wurde behoben, bei dem die Köpfe anderer Spieler mit Skins zeitweise nicht angezeigt wurden.

Modul

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Zahl „Skill Power Modifier“ nach der Level-5-Verbesserung des Moduls „Lethal Infection“ nicht korrekt angewendet wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Drop-Animation des ultimativen Moduls verwendet wurde, wenn das normale Modul „High-Power Rounds Capacity Increase“ abgelegt wurde.

Field

Ein Problem wurde behoben, bei dem Animationen zur Objektzerstörung im strategischen Außenposten nicht angezeigt wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Name und Beschreibung des NPC Dominique in der Region Hagios falsch angezeigt wurden.

Ausrüstung