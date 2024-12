The First Descendant – Roadmap bis März 2025 hat es in sich

2025 verspricht ein aufregendes Jahr für Fans von The First Descendant zu werden! Nachdem Nexon mit einem starken ersten Jahr und einer engagierten Community durchgestartet ist, steht die Zukunft der Sci-Fi-Welt voller neuer Inhalte und Verbesserungen. Die offizielle Roadmap gibt uns einen ersten Einblick in die kommenden Updates – und die Highlights sind beeindruckend.

Neue Charaktere und Story-Inhalte

Im Januar beginnt das Jahr mit der Veröffentlichung von Ines Raya. Ihre „elektrisierenden“ Fähigkeiten sorgen schon jetzt für Spekulationen unter den Fans. Im März folgt mit Serena ein weiterer Descendant, der das Line-Up bereichern wird. Außerdem gibt es eine brandneue Hauptstory und spannende Descendant-Quests.

Fans von Individualisierungen kommen 2025 ebenfalls voll auf ihre Kosten. Von Lunar-Neujahrs- und Valentinstag-Skins bis hin zu Thermalquellen-Outfits – Nexon hat für jeden Geschmack etwas im Angebot. Dazu gesellen sich vier neue Ultimate-Waffen und eine Vielzahl an kosmetischen Updates.

Die Entwickler legen großen Wert darauf, das Spielerlebnis weiter zu optimieren. Highlights der QoL-Updates sind ein verbessertes Party-Suchsystem, ein neuer Fotomodus und die Möglichkeit, Fortschritte von normalen zu Ultimate Descendants zu übertragen. Zudem wird das Void Erosion Control-System auf Stufe 50 erweitert, mit neuen Bossen und Bestenlisten.

Eine komplett neue Region wird auch eingeführt, die neue Monster, Kampf-Inhalte und ein Region-Wachstumselement mit sich bringt. Das verspricht zusätzliche Herausforderungen für Veteranen und frischen Wind für neue Spieler.

Neben der offiziellen Roadmap hat Nexon weitere Details angedeutet. Dazu gehören „Jiggle-Physik“ mit einstellbaren Optionen und eine potenzielle Kooperation mit anderen bekannten IPs – spannend! Außerdem dürfen sich Tierfreunde auf einen neuen Begleiter freuen, der den beliebten Deutschen Schäferhund ablösen wird.

2025 könnte das Jahr werden, in dem The First Descendant endgültig seinen Platz unter den Top-Spielen sichert. Mit einer Mischung aus neuen Charakteren, spannenden Events und durchdachten Verbesserungen ist der Shooter immer wieder einen Blick wert.