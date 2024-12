Black Myth: Wukong – So schlägt sich das Grafikwunder auf der PS5 Pro

Trotz kleiner Schwächen, wie gelegentlichen Artefakten, bleibt die PSSR-Implementierung ein Meilenstein. Sie zeigt das Potenzial von Upscaling-Technologien auf Konsolen und setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft. Wenn Game Science es schafft, PSSR weiter zu optimieren, könnten wir einen Upscaler erleben, der es mit NVIDIA DLSS aufnehmen kann. Für Spieler bedeutet das: „Black Myth: Wukong“ sieht nicht nur fantastisch aus – es fühlt sich auch so an.

„ Black Myth: Wukong “ erobert nicht nur als grafisches Meisterwerk die Herzen der PS5-Spieler, sondern setzt mit seiner PSSR-Upscaling-Technologie neue Maßstäbe auf der PS5 Pro. Digital Foundry hat den neuesten Patch für das Spiel analysiert und lobt insbesondere die Implementierung des Upscalers – eine der besten, die wir bisher in einem Unreal Engine 5-Spiel erleben durften. Doch was macht diese Technik so besonders?

