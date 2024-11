Towers of Aghasba: Launch-Trailer & Roadmap zum Early Access-Release

Dreamlit Games hat gerade seinen Debüttitel Towers of Aghasba im Early Access auf PlayStation 5 veröffentlicht. Inspiriert von der Kunst und den Fantasywelten der Filme von Studio Ghibli sowie dem gemütlichen Inselleben von Animal Crossing verbindet dieses wunderschöne Abenteuer die Erkundung einer offenen Welt mit der Kreativität der Spieler.

Eine Welt voller Möglichkeiten

Zum Start bietet das Spiel bereits eine beeindruckende Liste an Features, die die Spieler sofort in den Bann ziehen dürften. Sechs riesige Regionen stehen zur Erkundung bereit, in denen nicht nur atemberaubende Landschaften, sondern auch Ruinen und Relikte entdeckt werden können, die uraltes Wissen freisetzen. Klettern, Gleiten und Reiten auf Reittieren eröffnen neue Perspektiven der offenen Welt.

Ferner erwarten die Spieler Freizeitaktivitäten wie Angeln und ein tiefgehendes Bau- und Gestaltungssystem mit drei Arten von Siedlungen, die individuell angepasst werden können. Wer sich gerne mit der Tierwelt beschäftigt, wird mit über 50 einzigartigen Kreaturen und 150 Dekorationen belohnt. Das Spiel bietet sowohl Singleplayer- als auch Koop-Gameplay, sodass bis zu drei Freunde gemeinsam auf einer Insel Siedlungen errichten, Ökosysteme pflegen und sich herausfordernden Feinden stellen können.

Towers of Aghasba Roadmap

Das Team hinter Towers of Aghasba hat bereits einen klaren Plan für den Early-Access-Zeitraum veröffentlicht, der das Spiel kontinuierlich verbessern und erweitern wird. Für das vierte Quartal 2024 sind erste Feinschliffarbeiten sowie Fehlerbehebungen geplant. Weitere spannende Features kommen ab dem ersten Quartal 2025, wie neue Regionen, Questreihen und ein Offline-Spielmodus. Besonders hervorzuheben ist die Erweiterung der Gleiter-Bewegungsmechanik sowie ein Fotomodus, der Spielern ermöglicht, die Welt aus neuen Perspektiven zu erleben.

Ab dem zweiten Quartal 2025 wird das Spiel weiter wachsen – mit neuen Reittieren, einem erweiterten Multiplayer-Modus, Crossplay und einer verbesserten KI der Stadtbewohner. Auch die Charakteranpassung der Spielerfiguren wird auf das nächste Level gehoben.

Saiprapanch Adloor, Game Designer bei Dreamlit Games, erklärte, dass Towers of Aghasba ein ambitioniertes Open-World-Sandbox-Projekt ist, das von einem kleinen Team entwickelt wird. Besonders spannend ist, dass das Spiel als einer der ersten Early-Access-Titel für die PlayStation 5 erscheint. Das Team möchte die Community aktiv in den Entwicklungsprozess einbeziehen, um das Spiel anhand von Feedback stetig zu verbessern und neue Inhalte hinzuzufügen. Der heutige Start ist nur der erste Schritt in einer aufregenden Reise, die in den kommenden Jahren immer weiter wachsen wird.