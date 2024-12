Weihnachts-Events in Games 2024: Diese Highlights locken Millionen Spieler weltweit

Die Weihnachtszeit hält nicht nur in der realen Welt Einzug, sondern verzaubert auch die virtuellen Spielewelten. Über 18 Millionen Gamer in Deutschland freuen sich in diesem Jahr auf weihnachtliche Ingame-Events, wie eine Umfrage des game-Verbands zeigt.

Von Schneeballschlachten bis zu festlichen Skins – die Highlights könnten vielfältiger nicht sein. Wo euch der Winterzauber in aktuellen Spielen erwartet, und wie ihr Gaming-technisch durch die Feiertage kommt, haben wir hier zusammengefasst.

Fortnite Winterfest 2024: Mariah Carey und LEGO-Zauber

Das Winterfest 2024 in Fortnite Battle Royale startet spektakulär: Mariah Carey wird aus einem Eisblock befreit und heizt die Insel musikalisch mit ihrem Hit „All I Want For Christmas Is You“ ein. Bis zum 7. Januar 2025 erwarten Spieler Geschenke in der Winterfest-Hütte, neue LEGO-inspirierte Outfits wie Weihnachts-Mariah und Santa Shaq, sowie ein Snoop Dogg | Cadillac-Paket. Dazu gibt es reichlich festliche Emotes, Gegenstände und Überraschungen im Shop.

Event-Highlights:

Exklusive Outfits wie „ Weihnachts-Mariah“ und „Santa Shaq“ im LEGO-Stil.

und im LEGO-Stil. Der virtuelle Shop bietet festliche Emotes, wie „All I Want For Christmas Is You“ , und stylische Pakete wie das Snoop Dogg | Cadillac-Paket.

, und stylische Pakete wie das Snoop Dogg | Cadillac-Paket. Kostenloses Geschenk bei jedem Besuch der Winterfest-Hütte – von Outfits bis zu Feiertags-Accessoires.

GTA Online: Winterwunder in Los Santos

Auch GTA Online bringt Schnee und Festtagsstimmung in die Straßen von Los Santos. Spieler können an klassischen Events wie der Yeti-Jagd teilnehmen oder sich an neuen Inhalten der Erweiterung Agents of Sabotage erfreuen. Highlights sind:

Neue Fahrzeuge wie der Taco-Lieferwagen und das kultige Polizeifahrzeug Invetero Coquette D10 Pursuit .

und das kultige Polizeifahrzeug . Feiertagsmissionen wie die Yeti-Jagd oder das Weazel Plaza Shootout , mit einzigartigen Belohnungen wie dem Schneemann-Outfit.

oder das , mit einzigartigen Belohnungen wie dem Schneemann-Outfit. Spezielle Boni: Verdient 3x GTA$ und RP im neuen Modus Entourage (Festive Remix) oder holt euch exklusive Festtagsoutfits durch Missionserfolge.

Diablo IV: Schatzgoblins und winterliche Herausforderungen

Sanktuario erstrahlt in frostigem Glanz: Diablo IV lädt zu einem epischen Feiertagsevent ein. Zwischen dem 17. Dezember und 2. Januar können Spieler Schatzgoblins jagen und dabei wertvolle Belohnungen freischalten, von legendären Gegenständen bis zu kosmetischen Extras. Zudem bietet Blizzard eine kostenlose Testversion der neuen Klasse „Geistgeborene“ an – ein Vorgeschmack für alle, die die Erweiterung Vessel of Hatred noch nicht besitzen.

Event-Highlights:

Vom 17. Dezember bis 2. Januar winken gestaffelte Belohnungen für das Besiegen von Goblins, darunter legendäre Gegenstände und kosmetische Prämien.

Eine kostenlose Testversion der neuen Klasse Geistgeborene für alle, die die Erweiterung Vessel of Hatred noch nicht besitzen.

für alle, die die Erweiterung noch nicht besitzen. Exklusive Cross-Game-Boni für Käufer von Diablo IV und World of Warcraft: The War Within.

Overwatch 2: Winterwunderland 2024

Es ist die zauberhafte Jahreszeit, und „Overwatch 2″ bringt mit dem Winterwunderland-Event jede Menge festliche Highlights. Spieler können sich auf kostenlose Anmeldebelohnungen wie das Schneeflocken-Icon und das Darumari-Souvenir freuen. Das Event bietet zudem spannende Modi: Im 6v6-Format könnt ihr euch auf King’s Row austoben, während Patchnotes frischen Wind in die Spielbalance bringen.

Die Arcade lädt mit Winterbrawls wie Meis Schneeballschlacht, Yetijagd und Frosttau-Eliminierung zu frostigem Spaß ein. Neue Herausforderungen winken mit legendären Skins für Echo, Cassidy und Widowmaker, die durch das Spielen von bis zu neun festlichen Matches freigeschaltet werden können. Von Sammelobjekten bis hin zu aufregenden Matches: Das Winterwunderland in „Overwatch 2“ ist ein Event, das festliche Freude und kompetitives Gameplay perfekt vereint.

Rainbow Six Siege: Freeze-For-All

Der eisige Free-for-All-Modus „Freeze for All“ in „Rainbow Six Siege“ bringt rasante Action auf der winterlich überarbeiteten Karte „Arktis-Werkstatt“. Acht Spieler kämpfen um den Sieg, indem sie Frostseelen sammeln. Bis zum 6. Januar winken exklusive Bundles und Belohnungen.

Event-Highlights:

Ein rasantes Free-for-All-Deathmatch auf der neu gestalteten Karte Arktis-Werkstatt .

. Sammelt Frostseelen, um Bonuspunkte zu verdienen, und schaltet zwei kostenlose Bundles frei.

Unbegrenzte Respawns für maximale Action bis zum 6. Januar.

Weihnachtliche Inhalte bieten eine Möglichkeit, festliche Traditionen mit dem Lieblingshobby zu kombinieren. Ob gemeinsames Spielen mit Freund weltweit oder das Sammeln einzigartiger Items – die Events schaffen Erinnerungen, die weit über die Feiertage hinaus Bestand haben.