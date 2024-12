Empire of the Ants: Spannende Updates und Roadmap bis 2025 enthüllt

Microids und Entwickler Tower Five haben ambitionierte Pläne für Empire of the Ants. Das fotorealistische Echtzeitstrategiespiel, das letzten Monat erschienen ist, bekommt über das Jahr 2025 hinweg umfangreiche Updates, die das Spielerlebnis nachhaltig erweitern sollen.

Online-Koop und Horde-Modus geplant

Den Anfang macht das Frühjahr 2025 mit einer Fülle neuer Inhalte: Online-Koop, ein Horde-Modus, ein 2v2-KI-Modus sowie ein Challenge-Modus stehen auf dem Plan. Zusätzlich wird das Spiel um eine neue Einheit, eine neue Macht und eine frische Karte bereichert. Doch das ist nur der Auftakt.

Im Sommer kommt ein brandneuer PvP-Modus hinzu, und Spieler dürfen sich auf die Einführung einer weiteren Fraktion freuen. Der Herbst und Winter runden die Roadmap mit einem Fotomodus sowie weiteren Modi, Fraktionen, Einheiten und Kräften ab. Diese Erweiterungen ergänzen die bereits beeindruckende 20-stündige Kampagne, in der die Spieler als 103.683. Ameise ihre Kolonie in einem lebendigen Waldökosystem verteidigen.

Empire of the Ants Roadmap

Empire of the Ants als echter Geheimtipp

Für Fans von strategischer Tiefe und atemberaubender Grafik bietet Empire of the Ants ein einzigartiges Erlebnis. Unser Review hebt besonders die gelungene Balance zwischen intuitiver Steuerung und strategischer Komplexität hervor – ein echter Geheimtipp, vor allem für Konsolen-Spieler. Mit den kommenden Updates scheint der Titel das Potenzial zu haben, seinen Status als Geheimfavorit weiter auszubauen.

In unserem Review zum Spiel kamen wir zu dem Fazit: „In Empire of the Ants“bekommen wir die Möglichkeit, ganz tief in die Welt der Insekten einzutauchen, gekoppelt mit einem gelungenen Echtzeitstrategie-Gameplay, sowie einer gut geschriebenen Handlung und einer Grafik, die ihresgleichen sucht. Besonders gelungen ist die Balance zwischen strategischer Tiefe und intuitiver Steuerung – perfekt umgesetzt für Konsolen.“

Neugierig? Die Roadmap für 2025 gibt es jetzt online zu sehen – und für alle, die das Spiel noch nicht ausprobiert haben, könnte Empire of the Ants die nächste große RTS-Überraschung sein.