Borderlands 4: Cross-Play bestätigt – PS5- und Xbox-Spieler vereint im Koop-Modus

Ferner wurde in diesen Tagen von Gearbox erwähnt, den oft kritisierten, übertriebenen Toilettenhumor aus Borderlands 3 zurückzufahren . Offenbar hat das Studio auf Fan-Feedback gehört und will die Balance zwischen albernem Humor und packender Action besser finden.

Für Nostalgie-Liebhaber gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Borderlands 4 unterstützt auch einen Splitscreen-Modus für zwei Spieler. So können Freunde gemeinsam auf der Couch ins Chaos eintauchen – ein Feature, das in Zeiten reiner Online-Spiele immer seltener wird.

Diese Nachricht dürfte für viele Spieler ein Highlight sein, insbesondere nach der holprigen Cross-Play-Einführung in Borderlands 3. Während der Vorgänger die Funktion erst später erhielt und Tiny Tina’s Wonderlands Cross-Play von Beginn an bot, zieht Borderlands 4 von Anfang an mit. Ein bedeutender Schritt, der das Koop-Erlebnis für Fans weltweit verbessern wird.

Der kommende Looter-Shooter Borderlands 4 wird PlayStation-, Xbox- und PC-Spieler von Anfang an plattformübergreifend zusammenbringen, wie Gearbox-Chef Randy Pitchford gegenüber der Famitsu bestätigte. Fans der Reihe dürfen sich also auf reibungslosen Multiplayer-Spaß freuen – egal, auf welcher Plattform sie spielen.

