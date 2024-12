Xbox in 2025: Gerüchte zu unangekündigten Spielen heizen Spekulationen an

Microsoft hat für 2025 bereits ein beeindruckendes Spiele-Lineup angekündigt, darunter „Fable“, „Avowed“, „The Outer Worlds 2“, „South of Midnight“, „DOOM: The Dark Ages“ und die finale Version von „Towerborne“. Doch wie es aussieht, hat das Unternehmen noch mehr Asse im Ärmel und Sony muss sich warm anziehen, die bisher nur mit „Ghost of Yōtei“ dagegenhalten.

Laut Tom Warren von The Verge könnten wir uns auf weitere Überraschungen einstellen. In einem Beitrag auf BlueSky deutete der Journalist an, dass Microsoft neben den bereits bestätigten Titeln an zusätzlichen Spielen arbeitet, die bislang unter Verschluss gehalten werden. Dieses Gerücht hat die Gaming-Community in helle Aufregung versetzt – schließlich könnten neue Projekte frischen Wind in die ohnehin schon hochkarätige Pipeline bringen.

Mehr als nur Ankündigungen: 2025 als Xbox-Jahr

Microsoft hat in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass der Fokus verstärkt auf der Gaming-Sparte liegt. Während der Hardwaremarkt – Stichwort Xbox Series X/S – schwächelt, setzen die Redmonder alles daran, mit hochwertigen Spielen zu punkten. Und 2025 könnte genau das Jahr sein, in dem sich dieser Plan auszahlt.

Die Gerüchte um unangekündigte Titel gewinnen auch durch einen weiteren Leak an Fahrt: Angeblich wird im Januar eine Xbox Developer Direct abgehalten. Hier soll unter anderem ein Remake von The Elder Scrolls 4: Oblivion vorgestellt werden, das für 2025 geplant ist. Ein solcher Klassiker in neuem Gewand könnte die Fangemeinde begeistern – und zugleich beweisen, dass Microsoft auch im Bereich Remakes mit der Konkurrenz mithalten kann.

Aber das ist noch nicht alles. Ebenfalls im Gespräch ist Gears of War: E-Day, das sich angeblich ebenfalls auf eine Veröffentlichung im kommenden Jahr vorbereitet. Diese Mischung aus neuen IPs, Fortsetzungen und Remakes könnte Microsoft 2025 einen echten Boost verschaffen. Besonders interessant daran ist, das nicht wenigen von diesen Titeln potenziell auch für PlayStation 5 erscheinen könnten.

Wird Microsoft 2025 überraschen?

Mit einer Mischung aus bekannten Marken und neuen Projekten will Microsoft die Spielerbasis erweitern und die Konkurrenz unter Druck setzen. Sollte sich die Gerüchteküche als wahr erweisen, könnte das kommende Jahr eines der besten in der Geschichte der Xbox werden.

Bleibt abzuwarten, ob Microsoft die Erwartungen erfüllen – oder vielleicht sogar übertreffen kann. 2025 wird jedenfalls spannend für Xbox-Fans, während PlayStation-User auf ein Stück vom Kuchen hoffen dürfen.