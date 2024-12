THQ Nordic 2025: Gothic-Remake, Titan Quest II – Ausblick auf 2025

Den Auftakt macht das heiß erwartete Gothic Remake. Das Kult-Rollenspiel kehrt intensiver denn je zurück und verspricht Nostalgie pur. Titan Quest II startet ebenfalls bald in den Early Access – ohne nervigen Season Pass oder In-Game-Shop, dafür mit packender ARPG-Action der alten Schule. Wreckfest 2 liefert spektakuläre Crashs, und Wreckreation lädt euch in eine riesige 400 km² Sandbox ein, um zu bauen, rasen und demolieren – solo oder mit Freunden. Jump’n’Run-Fans erwartet indes The Eternal Life of Goldman in einer handgezeichneten Welt voller skurriler Gegner, während Horrorfans mit REANIMAL auf ihre Kosten kommen.

THQ Nordic blickt auf ein grandioses Jahr 2025 und wünscht schon einmal frohe Feiertage! Ein kurzer Ausblick verrät heute, was der Publisher in der Pipeline hat.

