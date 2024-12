Towers of Aghasba: Das zauberhafte Open-World-Abenteuer erhält erstes großes Update

Ein Monat nach dem Start im Early Access feiert Towers of Aghasba nicht nur seine erste loyale Spielergemeinschaft, sondern glänzt auch mit einem beeindruckenden Tempo an Updates und Verbesserungen.

Dreamlit Games hat sich in den vergangenen Wochen ins Zeug gelegt und seit dem Early Access-Reelase fünf große Patches veröffentlicht, die von Spielerwünschen inspiriert wurden. Als wäre das nicht genug, lockt das Spiel in der Weihnachtszeit mit einem verlockenden Rabatt: Bis zum 6. Januar 2025 im PlayStation Store gibt es 20 % Nachlass.

Ein Spiel, das Natur und Fantasie verbindet

In Towers of Aghasba dreht sich alles um Kreativität und Harmonie. Spieler können eine offene Welt voller majestätischer Kreaturen und skurriler Charaktere erkunden, verdorrte Landschaften in blühende Ökosysteme verwandeln und ihre Trauminsel gestalten. Dabei steht es frei, Freunde einzuladen, um gemeinsam zu basteln, zu ernten und Abenteuer zu erleben.

Patch-Highlights: Spielerwünsche werden wahr

Die Community ist das Herzstück des Spiels – das zeigt sich in den aktuellen Patch Notes:

„Hold to Harvest“: Einfaches Halten statt mühsames Klicken macht das Ernten jetzt intuitiver.

Einfaches Halten statt mühsames Klicken macht das Ernten jetzt intuitiver. Arachnophobie-Modus: Keine Spinnen mehr? Kein Problem – sie werden durch Krabben ersetzt.

Keine Spinnen mehr? Kein Problem – sie werden durch Krabben ersetzt. Inventarerweiterung: Mehr Platz für Ressourcen und kreative Bauideen.

Mehr Platz für Ressourcen und kreative Bauideen. Werkzeug-Upgrade: Längere Haltbarkeit von Waffen und Werkzeugen.

Längere Haltbarkeit von Waffen und Werkzeugen. Kampf- und Ökosystem-Balance: Feinschliff für ein rundes Spielerlebnis.

Feinschliff für ein rundes Spielerlebnis. Bye-bye Kontozwang: Der ungeliebte Epic-Games-Zwang ist Geschichte.

Der Blick nach vorn

Die Entwickler ruhen sich natürlich nicht aus. Schon jetzt wird an einem weiteren Community-Wunsch gearbeitet: Multiplayer-Koop-Quests. Diese neue Funktion dürfte dem Spiel weitere kreative Möglichkeiten eröffnen und die soziale Komponente stärken.

Wer auf der Suche nach einem entspannenden, fantasievollen Abenteuer ist, sollte die Gelegenheit nutzen und in die Welt von Towers of Aghasba eintauchen. Einige Eindrücke aus der Early Access-Version lassen sich in unserem Review zum Spiel nachlesen.